Киевстар и Microsoft представили совместное облачное решение Azure Stack with Kyivstar для украинских бизнес-клиентов

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Мобильный оператор Киевстар и компания Microsoft предложили украинским бизнес-клиентам облачное решение Azure Stack with Kyivstar. Данный партнерский продукт позволит компаниям оптимизировать свои корпоративные процессы и оставаться в правовом поле, так как персональные данные, которые компаниям согласно законодательства необходимо обрабатывать на территории Украины, остаются в пределах страны.

По мнению экспертов, спрос на облачные сервисы у украинских компаний стабильно растет с 2012 года. Исследования в этой области показали, что в 2018 году украинский рынок облачных сервисов в объемах продаж достиг показателя $30,7 млн.

«Компании в Украине становятся все более цифровыми – они используют сложную аналитику, новые каналы коммуникаций, создают для своих клиентов IT-продукты, которые работают с большим количеством данных и объединяют в себе несколько разных технологий, — рассказал Александр Комаров, президент Киевстар. — Наша компания откликается на такой запрос бизнеса и, мы первыми из операторов предложили современное решение, объединившее преимущества Azure от Microsoft с возможностями телекома».

По мнению создателей, сервис Azure Stack with Kyivstar будет полезен для следующих секторов украинской экономики:

финансовый — для анализа потребителя финансовых услуг, финансового моделирования и обнаружения мошенничества;

здравоохранение — для анализа клинических данных и анализа показаний с «умных» устройств;

розничная торговля — для оптимизации ассортимента и складских запасов, инвентаризации, системы заказов, организации торгового пространства;

энергетическая отрасль — для оптимизации процесса логистики, работы устройств интернета вещей (счетчиков и измерительных проборов);

производство — для профилактического обслуживания оборудования и обеспечения контроля качества продукции;

государственный сектор — для контроля и управления «умным» городом и «умным» транспортом и управления бюджетом.

Стоимость услуги Azure Stack with Kyivstar составит от 1100 грн/мес, при этом пользователям предлагают несколько тарифных планов, а также персональное корпоративное обслуживание от Киевстар и техническую поддержку от Microsoft. Подробную информацию о подключении к сервису Azure Stack with Kyivstar и вопросах, связанных с наполнением сервиса, можно найти по следующей ссылке.

Напомним, что Киевстар заключил партнерство с компанией Microsoft еще в конце 2016 года и пополнил портфель решений для бизнеса продуктом облачной технологии. С момента коммерческого подключения услуги более сотни бизнес-клиентов оператора стали пользователями Office 365 от Microsoft. Сервис Azure Stack with Kyivstar является логичным продолжением стратегического партнерства с Microsoft.

Источник: Киевстар