Киевстар: Перейти на контрактный тариф с предоплаты теперь можно удаленно, SIM-карту и договор бесплатно привезет курьер





Оператор мобильной связи Киевстар объявил, что перейти с предоплаченного на контрактный тариф теперь можно удаленно, заказав бесплатную курьерскую доставку SIM-карты и договора по всей территории Украины. Воспользоваться услугой могут как нынешние абоненты Киевстар, так и новые клиенты, которые решили присоединиться к сети оператора Киевстар.

Для начала необходимо выбрать подходящий контрактный тариф в интернет-магазине Киевстар по ссылке shop.kyivstar.ua и оформить доставку. Во время ее подтверждения абоненты смогут сразу внести все необходимые данные для заключения договора, включая паспортные данные и ИНН (все данные обрабатываются и защищаются оператором в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины). В результате они получат уже заполненный документ для подписания. Доставку осуществят в удобное для абонента время по предварительному согласованию.

Абоненты могут выбрать один из тарифов «Smart», в которых предоставляется безлимитный мобильный интернет, безлим для звонков в сети, от 120 до 3000 минут для звонков на другие номера по Украине, а также за границу; фиксированный интернет и другие услуги без дополнительной платы.

Среди преимуществ контрактного обслуживания оператор назвал пакет услуг с безлимитным мобильным интернетом на месяц; возможность пользоваться всеми услугами в этом месяце, а платить в следующем; более высокий уровень защиты номера и SIM-карты, ведь все операции с ними может осуществлять только идентифицированный владелец. Это особенно актуально, если к номеру привязаны онлайн-банкинг, профили в социальных сетях и тому подобное.

Напомним, что ранее о личном опыте по переходу с предоплаты на контракт рассказал главный редактор сайта ITC.UA Тарас Мищенко.

Источник: Киевстар