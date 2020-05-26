Киевстар представил новые тарифы «Киевстар ТВ» и «Все вместе»: «Базовый» (80 грн), «Семейный» (120 грн), «Выгодный» (160 грн), «Премиум HD» (200 грн) и др.

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Сегодня, 26 мая 2020 года, компания «Киевстар» запустила новые тарифы «Киевстар ТВ» и «Все вместе», которые получили увеличенное количество контента и мобильного интернета.

В частности, линейка «Киевстар ТВ» пополнилась пакетами «Базовый», «Семейный», «Выгодный», «Премиум HD». Кроме стандартного доступа к телеканалам и видеоконтенту в новых пакетах «Семейный», «Выгодный», «Премиум HD» предусмотрен доступ к видеобиблиотеке IVI, которая насчитывает более 7000 фильмов и сериалов. Раньше полный доступ к видеобиблиотеке предоставлялся только в тарифе «Максимальний HD».

Также на тарифы «Базовый», «Семейный», «Выгодный» действует дополнительное промо, которое на два месяца открывает доступ ко всем телеканалам. Кроме этого на все тарифы распространяется скидка в 50% на первые три месяца платы за услуги.

Также теперь базовый пакет Киевстар ТВ «Легкий» доступен во всех тарифах предоплаты и контрактной мобильной связи Киевстар. Для того, чтобы воспользоваться предложением достаточно загрузить приложение Киевстар ТВ на свой смартфон (доступен в Google Play и App Store).

Двумя новыми тарифами пополнилась и линейка Киевстар «Все вместе» – «Все вместе Базовый+ТВ» и «Все вместе Выгодный+ТВ». Напомним, что это предложение включает три услуги от одного оператора – мобильную связь, домашний интернет и телевидение.

Абонентам «Все вместе Базовый+ТВ» теперь будет доступен безлимитный мобильный интернет, а для обоих тарифов «Все вместе Базовый+ТВ» и «Все вместе Выгодный+ТВ» будет действовать скидка в 50 грн на оплату услуг в месяц подключения, а также двух последующих.

Детально ознакомиться с наполнением каждого тарифа можно на сайте компании по следующей ссылке.

Напомним, что на прошлой неделе в работе сети «Киевстар» произошел крупный сбой, в результате чего пользователи остались без домашнего интернета.

Источник: Киевстар