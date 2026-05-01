Бывшая звезда WWE присоединяется к касту "Декстер: Воскрешение" во 2 сезоне

«Декстер: Воскрешение» продолжает комплектовать второй сезон громкими именами, и следующее из них пришло прямо с ринга.

Фотографии с площадки, которые опубликовал фансайт «Dexter Daily» подтвердили участие рестлера и рок-музыканта Криса Джерико во втором сезоне сериала. Детали его роли не раскрываются, но снимки намекают: персонаж Джерико окажется по другую сторону от Декстера — то есть, вероятнее всего, среди антагонистов.

Рестлеры, киношные убийцы и Брайан Кокс

Новость появилась буквально на день после того, как стало известно об участии Кейна Ходдера — актера, известного ролью Джейсона Вурхиза в серии «Пятница, 13-е». Его роль также держат в тайне, однако первые снимки указывают в том же направлении: очередной серийный убийца, которого придется остановить Декстеру.

Первый сезон «Декстер: Воскрешение» завершился тем, что главный герой похитил досье с данными об активных серийных убийцах — и второй сезон, очевидно, будет разворачиваться вокруг охоты на них. Джерико и Ходдер, похоже, сыграют нескольких из них, появляясь лишь в отдельных эпизодах. Более заметные роли получили Брайан Кокс — в роли печально известного Потрошителя из Нью-Йорка — и Дэн Стивенс в роли Убийцы пяти районов.

Съемки второго сезона в Нью-Йорке начались всего две недели назад, так что список актеров, судя по всему, еще пополнится. Релиз ожидается в конце 2026 года.

Источник: IGN