«Киевстар» продлевает действие акций с бесплатным доступом до конца карантина





В связи с продлением карантинных ограничений в Украине до 24 апреля, компания «Киевстар» также сообщила о продлении срока действия своих специальных предложений для поддержки частных и корпоративных клиентов.

Отмечается, что абоненты могут звонить без платы за трафик на номера горячих линий МООЗ Украины, Центра общественного здоровья, Правительственного контакт-центра и других, где можно узнать информацию о мерах по профилактике распространения коронавируса. Также можно пользоваться информационно-справочными сайтами правительственных учреждений moz.gov.ua, phc.org.ua, covid19.com.ua без списания мегабайтов.

Абоненты, которые установили мобильное приложение Doctor Online, смогут получать консультации квалифицированных врачей различных специализаций, круглосуточно и без оплаты, используя чат, видео- или аудио-звонки. Срок действия этого предложения также продлевается до 24 апреля. Напомним, Doctor Online — это приложение в сфере телемедицины, разработанное одноимённой компанией при поддержке «Киевстар». В приложении пользователи могут: обратиться к специалисту за консультацией как через чат, так и через видео или аудио звонок, получить направление на анализы в лабораторию-партнера «Синэво», заказать доставку лекарств у партнера приложении Liki24.com, а также запланировать в календаре график приема медикаментов, и в нужное время приложение напомнит о необходимости приема лекарств.

Вместе с тем, для контрактных клиентов физических лиц и бизнес-клиентов «Киевстар» увеличил лимиты в рамках услуги «Відстрочка платежу». Это позволит клиентам отсрочить оплату за услуги, использованные в марте или апреле 2020 года. Для абонентов, которые не пользуются кредитными лимитами, «Киевстар» до 24 апреля отменяет комиссию при заказе дополнительных средств. Благодаря этому клиенты смогут и в дальнейшем использовать услуги связи и получить дополнительное время для пополнения счета.

В рамках услуги «Київстар ТБ» всем пользователям, независимо от тарифного плана, предоставляется свободный доступ к новостным и детским телеканалам. В частности, дети и родители смогут смотреть канал ПЛЮСПЛЮС, семейство каналов Nickelodeon которые ранее были доступны только за дополнительную плату.

Бизнес-клиенты компании могут подключить и использовать без внесения абонплаты самые востребованные сервисы, которые позволяют вести деловую активность на должном уровне. Это такие продукты, как «Виртуальная мобильная АТС», Star.docs, cервисы Microsoft Office 365 и StarTeams.

Добавим, что абоненты могут пополнять счета систему «Мой Киевстар» без комиссий, а также пользоваться образовательными ресурсами Prometheus и Wikipedia без платы за мегабайты.