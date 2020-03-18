Во время карантина консультации докторов в приложении «Doctor Online» будут бесплатными





На период карантина, вызванного вспышкой коронавируса, оператор сотовой связи «Киевстар» вместе с компанией-партнером «Доктор онлайн» делает консультации врачей в приложении Doctor Online бесплатными для абонентов всех телеком операторов.

Пользователи, независимо от места нахождения, смогут бесплатно проконсультироваться в режиме 24/7 с более чем 40 квалифицированными врачами и получить рекомендации по лечению, используя чат, видео или аудио-вызов.

«Сегодня люди по всему миру вынуждены бороться против новых вирусов и сложностей. Поскольку сейчас не рекомендуется выходить на улицу, пользоваться общественным транспортом и контактировать с большим количеством людей, мы решили облегчить процесс обращения к врачу, чтобы не приходилось без лишней необходимости посещать больницы. Особенно наше приложение будет полезно пожилым людям и семьям с маленькими детьми, тем, кто живет за городом или остался за границей», — рассказал маркетинг-директор «Киевстар» Павел Даниман.

Вместе с тем, на протяжении карантина, до 3 апреля 2020 года, по промокодом kskr в приложении можно заказать бесплатную плановую (не срочную) доставку лекарств.

Напомним, Doctor Online — это приложение в сфере телемедицины, разработанное одноимённой компанией при поддержке «Киевстар». В приложении пользователи могут: обратиться к специалисту за консультацией как через чат, так и через видео или аудио звонок, получить направление на анализы в лабораторию-партнера «Синэво», заказать доставку лекарств у партнера приложении Liki24.com, а также запланировать в календаре график приема медикаментов, и в нужное время приложение напомнит о необходимости приема лекарств.

Дополнительно сообщается, что в приложении Doctor Online появилась серия новых функций и возможностей, в том числе:

Во время видео или аудио консультации у пациента есть возможность отправить врачу файлы (анализы для расшифровки, фото, предыдущие назначения и т.д.).

Если врач рекомендует сдать анализы, пользователь может сразу в приложении записаться на исследование в лабораторию и произвести оплату банковской картой.

Добавлена история прошлых консультаций.

После консультации пациенты смогут также оценить работу врача и оставить отзыв. Такая опция поможет новым пользователям выбрать специалиста для последующей консультации.

Напомним, приложение Doctor Online было запущено в конце ноября 2019 года. За три месяца приложение загрузили более 45 тыс. пользователей. По обращениям лидируют семейные врачи, а за ними — педиатры. За это время пациенты чаще всего обращались с симптомами ОРВИ, проблемами с давлением и ларинготрахеитом. Приложение «Doctor Online» доступно для загрузки в магазинах Play Market и App Store.