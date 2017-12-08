«Киевстар» снизил тарифы на роуминг для бизнес-абонентов: на звонки – в 10 раз, на трафик – в 200 раз

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Оператор сотовой связи «Киевстар» заявил о существенном снижении тарифов на роуминг для своих корпоративных клиентов.

С 7 декабря 2017 года стоимость звонков из стран, которые являются центрами деловой активности и отдыха – Италии, Польши, Германии, США, Китая, Франции, стран СНГ, Словакии, Австрии, Грузии и других – снизилась минимум в 10 раз и составляет от 2 грн/мин. Цена услуги за пользование интернетом уменьшилась более чем в 200 раз – теперь это 0,40 грн за 1 МБ, а отправка SMS обходится всего в 1 грн. С полным перечнем стран, а также тарифами можно ознакомиться по следующей ссылке.

Подключение новых более доступных тарифов для корпоративных абонентов происходит бесплатно и автоматически.

По оценке «Киевстар», услуги роуминга для бизнес-абонентов приобретают все большую популярность. В сезон летнего отдыха количество выезжающих за пределы Украины корпоративных абонентов компании выросло на 11%, объем использованного интернет-трафика вырос на 200%, а общее количество разговоров увеличилось на 23%. Активность клиентов в деловой период осенью также увеличилась: + 21% путешественников, + 15% разговоров в роуминге, + 175% использованного интернет-трафика.