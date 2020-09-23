



Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил об очередном расширении своей сети связи 4G в Киевской области. Благодаря строительству сети 4G в диапазоне 900 МГц удалось увеличить покрытие сети в сельской местности.

Так, отныне высокоскоростной мобильный интернет доступен жителям сёл Полесского, Макаровского, Иванковского и Белоцерковского районов Киевской области. В том числе, Розалиевка, Радинка, Страхолесье, Нижиловичи, Луговики, Варивск и другие. Таким образом, ещё 14 тысяч человек, которые проживают на территории этих и других населённых пунктов, смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом. Всего «Киевстар» включил 4G-связь на частотах 900 МГц в 75 населённых пунктах Киевской области. Для увеличения территории 4G-сети в Киевской области, оператор включил дополнительно 12 базовых станций на частотах GSM-900.

Мобильные операторы Украины смогли ускорить развитие технологии LTE в отдалённых населённых пунктах страны благодаря недавнему рефармингу (обмену) радиочастотами в диапазоне 900 МГц.

«Киевстар» также продолжает увеличивать 4G покрытие и за счёт других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE почти 6 тыс. населённых пунктов. В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.