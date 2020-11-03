«Киевстар» внедрил сервис блокировки фишинговых SMS и сделал трафик ТikTok безлимитным для всех абонентов (временно)





Оператор сотовой связи «Киевстар» рассказал о нескольких новшествах, которые он теперь предлагает своим клиентам. Отмечается, что компания разработала и внедрила новую услугу для противодействия кибермошенничеству – «Защита альфанумерических имён». ПО заверениям оператора, аналогов этой услуге пока нет в Украине.

«Защита альфанумерических имён» – это сервис для бизнес-клиентов, с помощью которого отслеживаются и блокируются SMS-сообщения с фишинговых ресурсов. Благодаря данной услуге бизнес-клиенты «Киевстар» смогут защитить себя и своих клиентов от «похищения» личной информации и возможных материальных убытков.

Альфанумерическое имя – это буквенная или цифровая подпись, которая отображается в строке отправителя SMS. Услуга «Защита альфанумерических имен» может быть полезна всем компаниям и учреждениям, которые используют в работе SMS: банкиам, почтовым операторам, ритейлерам, представителям сферы услуг и др. Чаще всего фишинг-SMS отправляются с использованием коммерческих наименований и торговых марок известных на рынке компаний. Потому в ряде сообщений со схожих альфа-имён абоненты могут не заметить разницы и автоматически предоставить мошенникам данные о себе либо своем банковском счёте.

При отправке SMS абонентам «Киевстар» телеком оператор будет совершать постоянный мониторинг и контроль за использованием альфанумерических имён или их вариаций только партнёром, а не третьим лицом. Доставка абонентам «Киевстар» SMS, где используются оригинальные и визуально похожие альфанумерические имена партнёра, которые приходят от лиц, не уполномоченных та такие рассылки, будет блокироваться автоматически.

Вторая новость оператора больше ориентирована на рядовых потребителей. «Киевстар» временно делает доступ к социальной платформе ТikTok безлимитным для всех абонентов. До 30 ноября включительно все абоненты предоплаты и контракта «Киевстар» получают безлимитный трафик на ТikTok, они смогут пользоваться приложением без списания мобильного интернета независимо от условий их тарифа.

«Каждый день 1,5 млн наших абонентов пользуется ТikTok и их количество постоянно растет. Поэтому на целый месяц мы решили сделать эту соцсеть безлимитной для всех абонентов, чтобы у них не списывались мегабайты и они сэкономили свои деньги», – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу «Киевстар».

Безлимитный доступ действует как для новых, так и для действующих абонентов «Киевстар» и не требует никаких настроек или дополнительных оплат. Чтобы стать участником акции абонентам необходимо выполнить следующие действия: