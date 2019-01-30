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«Киевстар» запускает комбинированный «Игровой» тариф для поклонников игры World of Tanks
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«Киевстар» запускает комбинированный «Игровой» тариф для поклонников игры World of Tanks

«Киевстар» запускает комбинированный «Игровой» тариф для поклонников игры World of Tanks

Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил о запуске нового тарифного плана «Киевстар Всё вместе Игровой». Этот тариф предлагается совместно с компанией Wargaming и предлагает ряд преимуществ для любителей игры World of Tanks.

Тариф «Киевстар Всё вместе Игровой» предлагает абонентам мобильной связи безлимитные звонки в рамках сети «Киевстар» и безлимитный доступ в интернет по технологии 4G. Также в стоимость включены 300 минут на звонки абонентам других операторов Украины и 300 SMS. В тариф также включено стационарное подключение к интернету (услуга «Домашний Интернет») на скорости 100 Мбит/с и пакет Light у «Kyivstar Gо TV» без дополнительной платы и тарификации интернета Кроме того, доступны и бонусы от Wargaming:

  • премиум-аккаунт на всё время обслуживания в данном тарифе. Это обеспечивает ускоренное развитие в играх World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes;
  • эксклюзивный игровой танк 8 уровня Т-44-100(У) вместе со слотом в ангаре для него;
  • обученный на 100% экипаж танка с навыком «Боевое братство».

Стоимость тарифа «Киевстар Всё вместе Игровой» составляет 300 грн в месяц.

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