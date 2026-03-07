GTA в Fortnite: вдохновленная игрой карта Grand Heist City стартует 14 марта

Популярный стример и контент-мейкер Андре Ребело, известный под псевдонимом Typical Gamer, запускает масштабный игровой проект в Fortnite. Его студия JOGO Studios готовит к релизу новую карту Grand Heist City, вдохновленную GTA. Она появится в игре 14 марта. Разработчики описывают ее как наиболее амбициозный проект студии на сегодня.





Grand Heist City — это полноценное пространство-песочница с миссиями, переносящее атмосферу криминального экшена в стиле Grand Theft Auto в экосистему Fortnite. Игроки получат большой город с открытым миром, где можно выполнять задания, участвовать в ограблениях и взаимодействовать с другими участниками в многопользовательском режиме. Разработчики обещают «хаотическую энергию GTA», но в рамках системы Fortnite.

Проект создали в сотрудничестве с KitBash3D — компанией, которая специализируется на создании масштабных 3D-сцен и виртуальных сред. Финансирование частично обеспечила Epic Games через программу Mega Grant.

Запуск карты происходит на фоне растущего интереса к будущей игре Grand Theft Auto VI, релиз которой запланирован на ноябрь 2026 года. Сам Ребело прямо говорит, что его проект может стать временной альтернативой для фанатов серии.





Ребело рассказывает, что всю жизнь был фанатом Grand Theft Auto, а свою карьеру стримера он начинал с обучающих видео для другой франшизы Red Dead Redemption.

«Мне очень нравится концепция открытого мира. Я люблю игры от третьего лица. Именно поэтому часть моей любви к Fortnite происходит от таких игр, как Grand Theft Auto, которые сформировали мой игровой опыт в молодости.»

По словам разработчика, создание большого открытого мира внутри Fortnite оказалось непростой задачей. Основной технической проблемой стали ограничения памяти, с которыми команда борется с первого дня работы. Тем не менее JOGO Studios стремилась создать максимально масштабный опыт.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Мы хотели сделать большой проект — такой, чтобы люди, которые ждут Grand Theft Auto VI, могли поиграть в него пока что. Или если Grand Theft Auto окажется слишком дорогой и будет стоить, скажем, $100, у нас уже есть «вдохновленная Fortnite версия GTA» в Grand Heist City», — добавил Андре Ребело.

Студия JOGO была основана Ребело в мае 2024 года. Тогда он пообещал инвестировать более $2 млн в разработку игр на базе Unreal Engine for Fortnite (UEFN). Карта Grand Heist City также станет первым проектом студии с внутриигровыми покупками.

Разработчики считают, что рынок пользовательского контента в Fortnite уже достаточно зрелый для такого шага. Общие выплаты авторам через систему UEFN уже превысили $700 млн, а другие платформы с пользовательским контентом, например Roblox, выплатили разработчикам более $1 млрд.

Операционный директор JOGO Чад Мастард заявляет, что студия «предлагает фанатам достаточно глубокий опыт, чтобы они были готовы тратить деньги». По его мнению, простыми картами этого не достичь — они привлекают внимание, но не создают лояльность.

Для KitBash3D этот проект стал первым сотрудничеством со студией UEFN, хотя компания уже создавала большие наборы активов для Epic Games, в частности для контента по мотивам The Walking Dead и Teenage Mutant Ninja Turtles.





Источник: variety