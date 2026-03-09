Бесплатная RPG Koltera 2 стартовала в Steam и уже имеет 95% положительных отзывов

Инди-разработчик Бреймен выпустил новую игру Koltera 2 — полноценное продолжение RPG Koltera 2023 года. Релиз состоялся 6 марта 2026 года на платформе Steam и сразу получил высокую популярность среди игроков.





Что интересно, проект создавался одним человеком в течение года и вышел в формате полностью бесплатной игры. Разработчик решил не вводить микротранзакции или платные DLC, хотя ранее рассматривал возможность установить платную модель, чтобы компенсировать затраты на создание иллюстраций для существ. В итоге автор сохранил ту же философию доступности, что и в первой части.

Koltera 2 — это инкрементальная RPG-игра с автоматизацией, в которой значительную часть действий выполняют персонажи и системы игры. На старте доступно более 120 уникальных существ, более 190 предметов и полноценное дерево навыков.

Система автоматизации позволяет существам выполнять различные действия за игрока. В игре есть 6 навыков сбора ресурсов и 3 производственных навыка, которые работают через специальные рабочие станции.





Еще одна важная особенность — офлайн-прогрессия. Игра продолжает считать прогресс даже тогда, когда приложение закрыто, а по возвращении игрок получает накопленные ресурсы и результаты.

Koltera 2 также отличается очень скромными системными требованиями. Для запуска требуется лишь 1 ГБ оперативной памяти и 500 МБ дискового пространства, поэтому она хорошо подходит для слабых ноутбуков или портативных систем вроде Steam Deck.

Фактически вторая часть стала полным перезапуском игры. Разработчик перенес проект на новый игровой движок, чтобы исправить проблемы первой части — в частности несбалансированность и запутанные игровые циклы. Теперь в игре появились обновленные подземелья и система престижа Awakening, которая позволяет перезапускать прогресс и получать дополнительные бонусы.

После релиза игра быстро набрала популярность: на Steam она получила 95% положительных отзывов от первых игроков и попала в список популярных новинок платформы.

Источник: notebookcheck