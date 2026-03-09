banner
Новости Игры 09.03.2026 comment views icon

Бесплатная RPG Koltera 2 стартовала в Steam и уже имеет 95% положительных отзывов

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Безкоштовна RPG Koltera 2 стартувала у Steam і вже має 95% позитивних відгуків

Инди-разработчик Бреймен выпустил новую игру Koltera 2 — полноценное продолжение RPG Koltera 2023 года. Релиз состоялся 6 марта 2026 года на платформе Steam и сразу получил высокую популярность среди игроков.


Что интересно, проект создавался одним человеком в течение года и вышел в формате полностью бесплатной игры. Разработчик решил не вводить микротранзакции или платные DLC, хотя ранее рассматривал возможность установить платную модель, чтобы компенсировать затраты на создание иллюстраций для существ. В итоге автор сохранил ту же философию доступности, что и в первой части.

Koltera 2 — это инкрементальная RPG-игра с автоматизацией, в которой значительную часть действий выполняют персонажи и системы игры. На старте доступно более 120 уникальных существ, более 190 предметов и полноценное дерево навыков.

Система автоматизации позволяет существам выполнять различные действия за игрока. В игре есть 6 навыков сбора ресурсов и 3 производственных навыка, которые работают через специальные рабочие станции.


Еще одна важная особенность — офлайн-прогрессия. Игра продолжает считать прогресс даже тогда, когда приложение закрыто, а по возвращении игрок получает накопленные ресурсы и результаты.

Koltera 2 также отличается очень скромными системными требованиями. Для запуска требуется лишь 1 ГБ оперативной памяти и 500 МБ дискового пространства, поэтому она хорошо подходит для слабых ноутбуков или портативных систем вроде Steam Deck.

Фактически вторая часть стала полным перезапуском игры. Разработчик перенес проект на новый игровой движок, чтобы исправить проблемы первой части — в частности несбалансированность и запутанные игровые циклы. Теперь в игре появились обновленные подземелья и система престижа Awakening, которая позволяет перезапускать прогресс и получать дополнительные бонусы.

Спецпроекты
Розумна краса: як обрати ідеальний смарт-ґаджет у подарунок на 8 березня
Сверхзабезпечення 352% по BTC: про що говорить лютневий звіт біржі Bitget про резерви

После релиза игра быстро набрала популярность: на Steam она получила 95% положительных отзывов от первых игроков и попала в список популярных новинок платформы.

Resident Evil Requiem продалась тиражом 5 млн копий менее чем за неделю и побила рекорд Steam

Источник: notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Steam будет добавлять в отзывы характеристики ПК и анонимные данные о FPS
Патч 1.9 для S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит бинокль и удлиненный цикл дня-ночи: тест стартует в марте
Большой "перезапуск" Ubisoft: отменено 6 и отложено 7 игр, дальше — увольнения
Ютубер поиграл на ПК, который питался от 56 АА-батареек
Готовьте кошельки: Steam опубликовал расписание фестивалей и распродаж на 2026 год
Секрет Epic Games Store раскрыт: игра получила 200% рост продаж в Steam после бесплатной раздачи
"Заслуживают тысячи смертей": Хидеки Камия проклял геймеров, распространяющих спойлеры Resident Evil Requiem
Первый в мире "тест на геймера" предлагает пройти адвенчуру 1980-х без читов и под присмотром камеры
"Серьезный конкурент Elden Ring": Nioh 3 оценили в 86/100 на Metacritic
Юный Тодд Говард украл диск у брата, чтобы поиграть в первую Fallout
Steam добавил официальную систему версионирования для модификаций Steam Workshop
Суммарная мощность ПК и консолей игроков в Fortnite превышает 30 ГВт
Steam Machine будет дорогой: ритейлеры "засветили" цену: ритейлеры "засветили" цену
Тяжелобольной геймер, которому дали "год жизни", сыграет в GTA 6 до релиза
Отмененный римейк Prince of Persia был готов на 99%, — инсайдер
Польские СМИ: The Witcher 3 получит DLC с локацией в стиле "Дюны"
На PS5 и Xbox выйдет PC Building Simulator 2: теперь собрать ПК можно и на консолях
Cyberpunk 2077 появится в Xbox Game Pass, — намекает Microsoft
Новую руководительницу Xbox заподозрили в "накрутке" игрового профиля: она набрала 10 000 Gamerscore всего за месяц
"Война никогда не меняется": Рон Перлман вернулся в "Фолаут"
"Это не Бог войны": создатель God of War назвал спин-офф Sons of Sparta "оскорблением франшизы"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить