Заждались: Pragmata набрала 2 млн вишлистов и 2 млн скачиваний демоверсии за месяц до релиза

Научно-фантастический экшен Pragmata от Capcom Spotlight продолжает привлекать внимание игроков в преддверии релиза. Разработчики сообщили, что игру уже добавили в список желаемого более 2 миллионов пользователей, а демоверсию загрузили еще 2 миллиона раз. Об этом стало известно из соцсетей студии.
«Хью, смотри — я не могу поверить, что миллионы людей ждут нашу игру!
PRAGMATA достигла 2 миллионов добавлений в список желаемого и 2 миллионов загрузок демоверсии. Искренне благодарим вас за поддержку».
Релиз игры запланирован на 17 апреля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК. Бесплатная демоверсия уже доступна и позволяет опробовать ключевые механики проекта еще до выхода полной версии.
Pragmata: лунное приключение астронавта Хью и андроида Дианы
Pragmata — это новая оригинальная IP Capcom Spotlight в жанре научно-фантастического приключенческого боевика. События игры разворачиваются в недалеком будущем на высокотехнологичной лунной исследовательской станции. Из-за неизвестного инцидента комплекс переходит под контроль враждебного искусственного интеллекта, а системы безопасности и роботы начинают атаковать людей.
Главные герои — астронавт Хью и андроид-девочка Диана. Они вынуждены действовать вместе, чтобы выжить на станции и найти способ вернуться на Землю. По замыслу разработчиков, взаимодействие двух персонажей является центральной частью игрового процесса. Хью использует оружие, броню и мобильность экзоскелета для боя, тогда как Диана может взламывать системы противников и открывать их уязвимые места. Именно сочетание стрельбы и хакинга в реальном времени формирует основу боевой системы.
Кроме боев, игра также делает ставку на исследование станции и постепенное раскрытие истории инцидента, который привел к катастрофе. Разработчики описывают Pragmata как смесь экшена, головоломок и сюжетного приключения.
Долгая история с, надеемся, счастливым релизом 17 апреля
Заметный интерес к Pragmata объясняется не только новой IP, но и долгой историей ее разработки. Игру впервые представили в 2020 году во время презентации PlayStation 5. Трейлер с астронавтом, футуристическим городом и загадочной девочкой-андроидом быстро привлек внимание игроков, однако после этого проект почти исчез из информационного поля.
Изначально релиз планировался на 2022 год, но его перенесли. Позже Capcom Spotlight отложила игру еще раз, уже без четкой даты. В 2023 году студия официально объявила, что потребует больше времени на разработку, что фактически отодвинуло релиз на неопределенный срок.
Проект вернулся в центр внимания только в 2025 году, когда Capcom Spotlight показала новые трейлеры и впервые продемонстрировала реальный геймплей. После этого стало очевидным, что Pragmata, помимо того что она атмосферная sci-fi история, является полноценным боевиком с необычной механикой взаимодействия двух персонажей.
Демоверсия, которую уже можно скачать, демонстрирует один из ранних фрагментов игры. В ней игроки исследуют часть лунной станции, сталкиваются с несколькими типами роботов и постепенно знакомятся с механикой взлома систем противника.
Геймплейный фрагмент также демонстрирует, как работает взаимодействие Хью и Дианы. Во время боя игрок одновременно стреляет и выполняет небольшие хакинг-головоломки, которые открывают слабые точки врагов. Такая механика будет отличать Pragmata от других sci-fi экшенов.
Для Capcom Spotlight Pragmata — относительно редкий случай создания новой крупной IP. Последние годы компания в основном развивает уже известные франшизы, в частности Resident Evil, Monster Hunter и Street Fighter. Если игра будет успешной, она может превратиться в новую долгосрочную серию.
Пока же 2 миллиона вишлистов и 2 миллиона загрузок демо за месяц до релиза свидетельствуют о том, что интерес к новому sci-fi проекту Capcom Spotlight достаточно высок — несмотря на несколько лет задержек и осторожную информационную кампанию.
