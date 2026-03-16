Заждались: Pragmata набрала 2 млн вишлистов и 2 млн скачиваний демоверсии за месяц до релиза

Научно-фантастический экшен Pragmata от Capcom Spotlight продолжает привлекать внимание игроков в преддверии релиза. Разработчики сообщили, что игру уже добавили в список желаемого более 2 миллионов пользователей, а демоверсию загрузили еще 2 миллиона раз. Об этом стало известно из соцсетей студии.





«Хью, смотри — я не могу поверить, что миллионы людей ждут нашу игру!

PRAGMATA достигла 2 миллионов добавлений в список желаемого и 2 миллионов загрузок демоверсии. Искренне благодарим вас за поддержку».

Релиз игры запланирован на 17 апреля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК. Бесплатная демоверсия уже доступна и позволяет опробовать ключевые механики проекта еще до выхода полной версии.

Pragmata: лунное приключение астронавта Хью и андроида Дианы

Pragmata — это новая оригинальная IP Capcom Spotlight в жанре научно-фантастического приключенческого боевика. События игры разворачиваются в недалеком будущем на высокотехнологичной лунной исследовательской станции. Из-за неизвестного инцидента комплекс переходит под контроль враждебного искусственного интеллекта, а системы безопасности и роботы начинают атаковать людей.

Главные герои — астронавт Хью и андроид-девочка Диана. Они вынуждены действовать вместе, чтобы выжить на станции и найти способ вернуться на Землю. По замыслу разработчиков, взаимодействие двух персонажей является центральной частью игрового процесса. Хью использует оружие, броню и мобильность экзоскелета для боя, тогда как Диана может взламывать системы противников и открывать их уязвимые места. Именно сочетание стрельбы и хакинга в реальном времени формирует основу боевой системы.





Кроме боев, игра также делает ставку на исследование станции и постепенное раскрытие истории инцидента, который привел к катастрофе. Разработчики описывают Pragmata как смесь экшена, головоломок и сюжетного приключения.

Долгая история с, надеемся, счастливым релизом 17 апреля

Заметный интерес к Pragmata объясняется не только новой IP, но и долгой историей ее разработки. Игру впервые представили в 2020 году во время презентации PlayStation 5. Трейлер с астронавтом, футуристическим городом и загадочной девочкой-андроидом быстро привлек внимание игроков, однако после этого проект почти исчез из информационного поля.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Изначально релиз планировался на 2022 год, но его перенесли. Позже Capcom Spotlight отложила игру еще раз, уже без четкой даты. В 2023 году студия официально объявила, что потребует больше времени на разработку, что фактически отодвинуло релиз на неопределенный срок.

Проект вернулся в центр внимания только в 2025 году, когда Capcom Spotlight показала новые трейлеры и впервые продемонстрировала реальный геймплей. После этого стало очевидным, что Pragmata, помимо того что она атмосферная sci-fi история, является полноценным боевиком с необычной механикой взаимодействия двух персонажей.

Демоверсия, которую уже можно скачать, демонстрирует один из ранних фрагментов игры. В ней игроки исследуют часть лунной станции, сталкиваются с несколькими типами роботов и постепенно знакомятся с механикой взлома систем противника.

Геймплейный фрагмент также демонстрирует, как работает взаимодействие Хью и Дианы. Во время боя игрок одновременно стреляет и выполняет небольшие хакинг-головоломки, которые открывают слабые точки врагов. Такая механика будет отличать Pragmata от других sci-fi экшенов.

Для Capcom Spotlight Pragmata — относительно редкий случай создания новой крупной IP. Последние годы компания в основном развивает уже известные франшизы, в частности Resident Evil, Monster Hunter и Street Fighter. Если игра будет успешной, она может превратиться в новую долгосрочную серию.

Пока же 2 миллиона вишлистов и 2 миллиона загрузок демо за месяц до релиза свидетельствуют о том, что интерес к новому sci-fi проекту Capcom Spotlight достаточно высок — несмотря на несколько лет задержек и осторожную информационную кампанию.





Источник: X (PRAGMATA)