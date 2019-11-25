«Киевстар» запускает приложение телемедицины «Doctor Online», где можно получить консультацию врача и расшифровку анализов

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Оператор сотовой связи «Киевстар» запустил мобильное приложение «Doctor Online». Оно создано в сотрудничестве с одноименной компанией-партнером. Благодаря новой разработке в области телемедицины, украинцы смогут получать рекомендации от врачей круглосуточно онлайн, если медицинские показания не требуют посещения клиники.

В приложении «Doctor Online» пользователи смогут:

обратиться к избранному специалисту за консультацией как через чат, так и через видео или аудио звонок;

получить направление на анализы;

записаться в лабораторию;

получить результаты и их расшифровку;

заказать доставку лекарств;

запланировать в календаре график приема медикаментов, а в нужное время приложение напомнит о необходимости приема лекарств.

На сегодняшний день в поддержке приложения работает 40 квалифицированных специалистов. Среди них есть семейные врачи, терапевты, урологи, педиатры, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тыс. консультаций.

Приложение доступно для использования абонентам всех мобильных операторов. 10-минутная консультация стоит 50-70 грн, в зависимости от уровня специалиста, а оплатить услугу пользователи могут с мобильного счета «Киевстар» (для абонентов предоплаченной формы связи) или с помощью банковской карты.

«Во многих странах мира активно развивается направление телемедицины, лидерами в этой сфере безусловно являются страны Европы, США и Австралия. При отборе врачей мы ориентировались на опыт этих стран, учитывали все тонкости работы при предоставлении телемедицинских услуг. Наши врачи прошли несколько этапов тестирования и специализированное обучение. Они обладают навыками проведения онлайн-консультаций и используют в своей практике европейские протоколы диагностики и лечения. Наши специалисты готовы предоставлять качественную, квалифицированную медицинскую помощь 24/7», — комментирует директор компании «Доктор Онлайн» Николай Кисель.

Стоит отметить, что все персональные данные пользователей защищены. В рамках сервиса используется защищена платформа для чат-аудио-видеосвязи, обеспечивающая хранение и неразглашение персональных данных пользователей согласно «Пользовательского соглашения» и в соответствии с законодательством о защите персональных данных.

Приложение «Doctor Online» доступно для загрузки в магазинах Play Market и App Store.