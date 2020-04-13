«Киевстар» запустил интерактивную карту Украины с информацией о карантине





Оператор сотовой связи «Киевстар» предоставил возможность наблюдать за тем, как его абоненты пользуются телекоммуникационными услугами во время карантина и соблюдают правила самоизоляции. Ознакомиться с этими данными можно на специальной странице #Простозалишайтесявдома.

«Сейчас всё внимание людей приковано к новостям и данным о ситуации в стране и мире. Мы надеемся, что наглядная иллюстрация важной и полезной информации в виде интерактивных графиков и карт, построенных на основе данных big data, поможет пользователям лучше понять, что происходит», — комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу «Киевстар». «Кроме того, основные показатели работы сети «Киевстар» наглядно показывают, как мы справляемся с нагрузками на сеть и продолжаем обеспечивать всех абонентов связью, пока они находятся дома».

На веб-странице #Простозалишайтесявдома размещены интерактивные карты и аналитические графики, которые показывают, как в период карантина абоненты «Киевстар» пользуются мобильной связью и мобильным интернетом. Кроме того, можно посмотреть, как в каждой из областей Украины жители и гости соблюдают правила самоизоляции и какие города оказались наиболее сознательными в этом вопросе. Методология определения индекса соблюдения самоизоляции строится на основе аналитики изменения базовых станций телефонами группы абонентов «Киевстар» и удаления от зоны преимущественного местонахождения на радиус более 1000 м в рамках календарного дня, за который выполняется расчёт данных.

График пользования сервисами мобильного оператора отображает, как изменилось потребление голосовой связи и мобильного интернета в среднем в период карантина по сравнению с докарантинным периодом.

Важно отметить, что графики и диаграммы автоматически построены на алгоритмах Big data «Киевстар», а именно неперсонализированной и зашифрованной информации. То есть это среднестатистические срезы поведения не конкретных физических лиц, а некоторых категорий или групп абонентов. Данные будут обновляться в соответствии с актуальностью информации.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации Украины создало карту, которая наглядно демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми, вернувшимися из-за границы из стран, где наблюдаются всплески заболевания коронавирусной инфекцией. Эта карта также основана на данных операторов сотовой связи.