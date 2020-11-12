«Киевстар» запустил услугу eSIM – пока что только для клиентов предоплаты

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Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил о запуске услуги eSIM для владельцев совместимых устройств. Услуга предоставляется без дополнительной платы и включена в тарифы предоплаты «Видео без границ», «Развлечения без границ» и «Общение без границ». eSIM можно подключить на сайте shop.kyivstar.ua или заменить самостоятельно в приложении «Мой Киевстар».

eSIM – это встроенная в смартфон или другое устройство электронная SIM карта в виде чипа. Технология eSIM позволяет подключить на один электронный чип в среднем до 5 различных номеров (в зависимости от модели устройства) и переключаться между ними без замены основной SIM-карты.

Кроме этого, eSIM имеет более высокую степень защиты: смартфон защищен от повреждения из-за постоянной замены SIM-карты. А в случае утери смартфона – eSIM нельзя выбросить, а значит возрастает вероятность отыскать устройство.

Активировать услугу eSIM от «Киевстар» можно двумя способами.

Если пользователь абонент «Киевстар», достаточно только поменять свою обычную SIM на eSIM в приложении «Мой Киевстар» без дополнительных сканирований QR-кода. Номер абонента остается прежним. Если же это подключение нового номера, то в интернет-магазине «Киевстар» нужно выбрать и оплатить один из тарифов с eSIM: «Видео без границ», «Развлечения без границ», «Общение без границ». Детальная инструкция о подключении доступна по следующей ссылке.

На данный момент, услуга eSIM доступна абонентам предоплаты, но в перспективе её возможности планируется расширить также на бизнес-клиентов и абонентов контрактной формы обслуживания. Как отмечает оператор, за последний год количество смартфонов в сети «Киевстар», которые поддерживают eSIM, выросло на 160%