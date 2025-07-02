Подразделение Deutsche Bank получило разрешение на выпуск евро-стейблкоинов — EURAU

Все вокруг все чаще говорят о стейблкоинах. Еще одна важная новость добавилась к списку этих разговоров. 1 июля совместное предприятие DWS (подразделение Deutsche Bank), Flow Traders и Galaxy под названием AllUnity получило лицензию от Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin). Это открыло возможность для выпуска привязанных к евро стейблкоинов EURAU, которые будут работать согласно законом ЕС по криптовалютам Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).

AllUnity E-Euro (EURAU) с момента выпуска будет на 100% обеспечен и будет иметь прозрачность институционального уровня благодаря подтверждению резервов и регуляторной отчетности. EURAU может использоваться для мгновенных трансграничных расчетов 24/7, беспрепятственной интеграции для регулируемых финансовых учреждений, финтех-компаний, казначейских облигаций (ERP) и корпоративных клиентов по всей Европе и за ее пределами.

В начале недели Paxos объявила о запуске стейблкоина Global Dollar (USDG) согласно MiCA в ЕС.

Накануне криптобиржа Kraken получила разрешение на работу во всех 30 государствах-членах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) благодаря лицензии MiCA, предоставленной Центральным банком Ирландии. Это позволит бирже предлагать более широкий спектр полностью регулируемых продуктов, включая торговлю, деривативы и платежные решения.

Источник: AllUnity