Эфиопия на грани кризиса: 30% общего объема электроэнергии страны будет идти на криптомайнинг

Эфиопия столкнулась с энергетическими проблемами из-за криптомайнинг. Ожидается, что уже в этом году криптомайнинг и дата-центры будут потреблять треть электроснабжения страны в 2025 году. То есть, расходы на этот вид деятельности превысят 8 тераватт-часов. Это одна из причин, почему майнинг запретили в Кувейте.

Хотя операции криптомайнинга рассматривались как средство привлечения иностранной валюты и развития цифровой инфраструктуры, массивный энергетический след вызвал дебаты о выгодах и эффективности. Также, несмотря на масштабные инфраструктурные программы, проводимые в стране, электрификация Эфиопии идет медленно.

К 2024 году только 2,2 миллиона домохозяйств были подключены к сети за пять лет. Почти 50% населения не имеет доступа к надежному источнику электроэнергии, и только 22% имеют законные учетные подключения к сети. В Аддис-Абебе уровень электрификации около 93%, а в таких регионах как Афар и Сомали — ниже 12%. Также ведутся разговоры об увеличении тарифов на электроэнергию до 400% к 2028 году.

Национальный банк Эфиопии (НБЭ) запретил торговлю криптовалютами в 2022 году. В следующем году правительство начало тихонько регистрировать майнинговые компании через свое агентство кибербезопасности INSA.

Тем временем Бутан намайнил 13,029 биткоинов на сумму $1,3 млрд, что составляет примерно 40% валового внутреннего продукта страны с населением 780 тыс. человек. Но это делается исключительно путем использования избыточной электроэнергии в летнее время.

Источник: Ethiopian Energy Outlook 2025