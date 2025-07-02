Самый смешной момент Clair Obscur: Expedition 33 был «случайной импровизацией» актеров

В Clair Obscur: Expedition 33 создали один из самых смешных моментов случайно, когда авторы озвучки просто ждали.

Речь идет о сцене между Моноко и Версо, где они по очереди повторяют друг другу «хорошо» разными интонациями. Она происходит после того, как герои только что спасших Ноко, и сидят у костра в лагере, переваривая события. Во время разговора Версо пытается убедить Моноко остаться, и тогда начинается тот самый момент.

«Пожалуй, одна из моих любимых сцен — это момент между Моноко и Версо, когда Версо пытается убедить Моноко присоединиться к команде», — рассказала главная сценаристка Дженнифер Сведберг-Ен. «Это моменты истины. Для меня тот импровизированный эпизод — это настоящая дружба. То, как они взаимодействуют — это искренне».

Режиссер игры Гийом Брош говорит, что по плану актеры озвучивания должны были ждать, пока Шарлотта скажет свою реплику. Но они решили «выиграть немного времени» на что-то интересное.

«Это было настолько глупо… но настолько круто. Теперь я считаю, что это один из самых знаковых моментов Моноко», — добавляет режиссер.

Фанатам понравилась сцена за то, как она раскрывает взаимоотношения персонажей. Такая импровизация не удивительна, потому что Sandfall молодая студия, которая занималась своим первым проектом. Среди них наиболее опытным был бывший разработчик Ubisoft.

Сцена с Моноко и Версо начинается где-то на 01:22

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Кроме того, недавно студия пересекла отметку в 3,3 млн проданных копий Clair Obscur: Expedition 33 и заговорила о потенциальном сиквеле. Если он действительно выйдет, то японским игрокам придется придумать еще одно название.

Источник: Games Radar