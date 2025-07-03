Первый взгляд на Sci-Fi боевик Afterburn — Ольга Куриленко и Дэйв Батиста охотятся на «Мона-Лизу» в постапокалипсисе

Дейв Батиста полюбил сотрудничество с актрисами украинского происхождения — и после провального в кассе «В потерянных землях» с Милой Йовович, присоединился к научно-фантастическому боевику Afterburn с Ольгой Куриленко.

«Через 10 лет после того, как солнечная вспышка уничтожила технологии во всем мире, бывший солдат Джек (Батиста) работает охотником за сокровищами, возвращая ценные предметы из Старого Света влиятельным клиентам. Его новая миссия — отыскать «Мона Лизу» в компании с борцом за свободу Дреей (Куриленко), прежде чем до нее доберется неуравновешенный военачальник», — из официального синопсиса.

Среди остального актерского состава — Сэмюэл Л. Джексон (франшиза Marvel Studios) и Кристофер Хивью (Тормунд из «Игры престолов»).

Режиссером выступил Джей Джей Перри, который когда-то был одним из самых квалифицированных режиссеров второго плана и координаторов трюков в киноиндустрии, регулярно сотрудничая с такими режиссерами, как Энг Ли, Чад Стахельски, Джастин Лин и Спайк Ли. Полноценным режиссерским дебютом Перри стал комедийный боевик «Дневная смена» от Netflix при участии Джейми Фокса, Дэйва Франко и Снуп Догга. Его второй полнометражный фильм «Игра киллера» (в котором также снялся Батиста) был выпущен Lionsgate в сентябре 2024 года.

Фильм Afterburn основан на одноименном комиксе Red 5 Comics, написанному Скоттом Читвудом и Полом Энсом, и уже получил рейтинг R за сцены насилия и ненормативную лексику. Дата выхода пока неизвестна.

Экранизация Afterburn прошла долгий путь к производству. Годами проект планировал Джерард Батлер, тогда как уже в 2018 году режиссером наняли Чона Бьон Гиля для съемок по сценарию Мэтта Джонсона («Добро пожаловать в рай!»). В конце концов планы отменили вплоть до 2024 года, когда Original Films и Endurance Media полноценно перезапустили разработку.

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