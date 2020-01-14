Kingston Digital анонсировала на CES 2020 карты памяти UHS-II, твердотельные накопители NVMe PCIe Gen 4.0 и другие новинки

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Компания Kingston Digital анонсировала на выставке потребительской электроники CES 2020 карты памяти UHS-II, твердотельне накопители NVMe PCIe Gen 4.0 и другие новинки.

В частности, на стенде компании в Лас-Вегасе были показаны обновленные линейки карт памяти Canvas Plus, включая модели с повышенными скоростными характеристиками (в т.ч. UHS-II) и емкостями, а также новые картридеры MobileLite Plus, разработанные специально для поддержки максимальных скоростей карт этой серии.

Также были продемонстрированы твердотельные накопители NVMe в форм-факторах U.2 и M.2. для центров обработки данных, обеспечивающие предсказуемое время отклика и стабильность ввода-вывода данных и ориентированные на провайдеров облачных сервисов, которым необходимо высокопроизводительное хранение данных, и всех, кто нуждается в надежных решениях для апгрейда внутренних накопителей и серверов центров обработки данных.

Корпоративные пользователи cмогли оценить новые модели SATA SSD (DC450R, DC500R) емкостью 7,68 ТБ для облачных хостингов и других центров обработки данных, нуждающихся в увеличении объема хранимых данных.

Кроме того, компания презентовала свой первый твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe Gen 4.0 NVMe, созданный для частных пользователей, и ряд прикладных решений для повседневных потребительских товаров.

Источник: Kingston Digital