Kingston Digital представила NVMe PCIe SSD-накопитель Kingston A2000 на основе 3D NAND TLC памяти

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Компания Kingston Digital представила линейку NVMe PCIe SSD-накопителей нового поколения Kingston А2000. Выполненные в одностороннем форм-факторе M.2 на 3D NAND TLC флеш-памяти, новые накопители имеют более высокую, в сравнении с SSD предыдущего поколения, производительность при меньших энергопотреблении и тепловыделении.

В частности, накопители A2000 способны считывать и записывать данные со скоростью до 2200 МБ/с и 2 000 МБ/с соответственно, в три раза превосходя в производительности обычные SATA SSD.

Отличительной особенностью накопителей А2000 является их способность обеспечивать защиту информации на всем пути ее передачи при помощи 256-битного аппаратного шифрования AES и возможности использования решений TCG Opal 2.0 от независимых поставщиков программного обеспечения, таких как Symantec, McAfee, WinMagic и другие. Кроме того, в накопитель предустановлена поддержка Microsoft eDrive и файлы спецификаций системы безопасности для работы с BitLocker.

Новые NVMe PCIe SSD-накопители Kingston А2000 будут представлены в продаже моделями с емкостями 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ, они обеспечены пятилетней гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя. Ориентировочная цена новых накопителей в Украине составит: 250 ГБ (SA2000M8/250G) – 1399 грн, 500 ГБ (SA2000M8/500G) – 2199 грн, 1000 ГБ (SA2000M8/1000G) – 3599 грн.

Спецификации NVMe PCIe SSD Kingston A2000:

Форм-фактор: M.2 2280

Габариты и масса: 80 x 22 x 3.5 мм, 6,8 г

Интерфейс: PCIe Gen 3.0 x4 NVMe

Тип флеш-памяти: 3D Nand TLC

Шифрование: аппаратное AES 256-bit

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Ресурс (TBW): 250 ГБ: 150 ТБ, 500 ГБ: 350 ТБ, 1 ТБ: 600 ТБ

Среднее время наработки на отказ (MTBF): 2 миллиона часов

Энергопотребление: В простое — 0.0032 Вт / Среднее — 0.08 Вт / Максимальное при чтении – 1.7 Вт / Максимальное при записи – 4.5 Вт

Источник: Kingston