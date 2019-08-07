Kingston Digital представила NVMe PCIe SSD-накопитель Kingston A2000 на основе 3D NAND TLC памяти
Компания Kingston Digital представила линейку NVMe PCIe SSD-накопителей нового поколения Kingston А2000. Выполненные в одностороннем форм-факторе M.2 на 3D NAND TLC флеш-памяти, новые накопители имеют более высокую, в сравнении с SSD предыдущего поколения, производительность при меньших энергопотреблении и тепловыделении.
В частности, накопители A2000 способны считывать и записывать данные со скоростью до 2200 МБ/с и 2 000 МБ/с соответственно, в три раза превосходя в производительности обычные SATA SSD.
Отличительной особенностью накопителей А2000 является их способность обеспечивать защиту информации на всем пути ее передачи при помощи 256-битного аппаратного шифрования AES и возможности использования решений TCG Opal 2.0 от независимых поставщиков программного обеспечения, таких как Symantec, McAfee, WinMagic и другие. Кроме того, в накопитель предустановлена поддержка Microsoft eDrive и файлы спецификаций системы безопасности для работы с BitLocker.
Новые NVMe PCIe SSD-накопители Kingston А2000 будут представлены в продаже моделями с емкостями 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ, они обеспечены пятилетней гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя. Ориентировочная цена новых накопителей в Украине составит: 250 ГБ (SA2000M8/250G) – 1399 грн, 500 ГБ (SA2000M8/500G) – 2199 грн, 1000 ГБ (SA2000M8/1000G) – 3599 грн.
Спецификации NVMe PCIe SSD Kingston A2000:
- Форм-фактор: M.2 2280
- Габариты и масса: 80 x 22 x 3.5 мм, 6,8 г
- Интерфейс: PCIe Gen 3.0 x4 NVMe
- Тип флеш-памяти: 3D Nand TLC
- Шифрование: аппаратное AES 256-bit
- Последовательное чтение: 250 ГБ: до 2 000 МБ/с, 500 ГБ: до 2 200 МБ/с, 1 ТБ: до 2 200 МБ/с
- Последовательная запись: 250 ГБ: до 1 100 МБ/с, 500 ГБ: до 2 000 МБ/с, 1 ТБ: до 2 000 МБ/с
- Случайное чтение 4k блоками: 250 ГБ: до 150 000 IOPS, 500 ГБ: до 180 000 IOPS, 1 ТБ: до 250 000 IOPS
- Случайная запись 4k блоками: 250 ГБ: до 180 000 IOPS, 500 ГБ: до 200 000 IOPS, 1 ТБ: до 220 000 IOPS
- Ресурс (TBW): 250 ГБ: 150 ТБ, 500 ГБ: 350 ТБ, 1 ТБ: 600 ТБ
- Среднее время наработки на отказ (MTBF): 2 миллиона часов
- Энергопотребление: В простое — 0.0032 Вт / Среднее — 0.08 Вт / Максимальное при чтении – 1.7 Вт / Максимальное при записи – 4.5 Вт
Источник: Kingston