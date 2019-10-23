Kingston Digital представила SSD-накопитель нового поколения Kingston KC600 с памятью 3D TLC NAND и интерфейсом SATA Rev 3.0

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Компания Kingston Digital объявила о начале поставок твердотельных накопителей новой серии KC600 с интерфейсом SATA. Разработанные для применения в настольных ПК и ноутбуках, накопители серии KC600 представляют собой полнообъемные SSD с высокой производительностью. Они выполнены в форм-факторе 2.5″ 7 мм с использованием интерфейса SATA Rev 3.0 с обратной совместимостью с предыдущими версиями.

Твердотельные накопители серии KC600 оптимизированы под максимальную отзывчивость операционной системы, а также минимальное время загрузки ОС, старта приложений и передачи файлов, достигая скорости обмена до 550 МБ/с при чтении и до 520 МБ/с при записи. Накопитель с самошифрованием KC600 обеспечивает защиту данных на всем пути передачи при помощи 256-битного аппаратного шифрования AES и позволяет использовать решения TCG Opal 2.0 от независимых поставщиков программного обеспечения, таких как Symantec, McAfee, WinMagic и др.

В накопитель также встроена поддержка Microsoft eDrive, спецификации системы безопасности для работы с BitLocker. Построенная на 3D TLC NAND флеш-памяти, серия SSD KC600 будет доступна с емкостями до 2 ТБ, как в виде одиночных накопителей, так и в виде комплектов, содержащих все необходимое для простого апгрейда уже имеющихся настольных ПК и ноутбуков.

Серия SSD KC600 обеспечена ограниченной пятилетней гарантией, в Украине новинка появится ориентировочно 5 ноября 2019 года по рекомендуемой стомимости: SKC600/256G – 1249 грн, SKC600/512G – 2099 грн (обьем 1 ТБ ожидается в продаже в середине ноября).

Спецификации Kingston KC600:

Форм-фактор: 2.5″ 7 мм

Интерфейс: SATA Rev. 3.0 (6 ГБ/с) / SATA Rev 2.0 (3 ГБ/с)

Емкость: 256, 512, 1024 и 2048 ГБ

Контроллер: SMI SM2259

Тип флеш-памяти: 3D TLC NAND

Шифрование: аппаратное AES-XTC 256-bit

Последовательное чтение: до 550 МБ/с

Последовательная запись: 256 ГБ — до 500 МБ/с; 512–2048 ГБ — до 520 МБ/с

Случайное чтение/запись 4k блоками: до 90 000 IOPS / до 80 000 IOPS

Энергопотребление: В простое — 0.06 Вт / Среднее — 0.2 Вт / Максимальное при чтении – 1.3 Вт / Максимальное при записи – 3.2 Вт

Габариты и масса: 100.1 x 69.85 x 7 мм, 40 г

Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1 миллион часов

Ресурс (TBW): 256 ГБ — 150 ТБ; 512 ГБ — 300 ТБ; 1024 ГБ — 600 ТБ; 2048 ГБ — 1200 ТБ

Источник: Kingston