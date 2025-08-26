Новости IT-бизнес 26.08.2025 comment views icon

Kiss My Radio: в Украине запустили первое "радио" для айтишников с треками для кодинга

Катерина Даньшина

Компания-платформа Kiss My Apps запустила Kiss My Radio — первое в Украине «радио» для айтишников. По своей сути, это серия плейлистов в Spotify, которые можно включать на фоне кодинга, дизайна или других рабочих задач.

Какие плейлисты доступны?

На данный момент Kiss My Radio предлагает 7 подборок:

  • «На классный CTR» — энергичный фон для создания рекламных креативов;
  • «Чтобы билд таки не упал» — ритмы для ночных код-спринтов и стабильного CI/CD;
  • «Танцы вокруг ROMI» — плейлист для тех, кто мыслит в процентах окупаемости;
  • «Concentration SPRINT» — музыка для глубокой концентрации и «deep work»;
  • «CEO’s Ukrainian Flow» — подборка современной украинской инди и электроники от основателя Kiss My Apps Дмитрия Лолы;
  • «Powered by KMA People» — набор любимых треков команды компании;
  • «Fresh Friday Drops» — плейлист, «открывающий двери в выходные», где будут собирать самые свежие треки.

Где найти подборки?

Плейлисты можно отыскать в Spotify: как по запросу «Kiss My Radio», так и по названиям подборок.

«График работы» Kiss My Radio

Подборки обновляют каждую пятницу, а раз в месяц будут выпускать «масштабные релизы».

В Kiss My Apps говорят, что идея «радио для айтишников» возникла из-за нехватки качественного контента для работы под музыку: значительная часть сетов с YouTube уже прослушаны, а поиск новинок требует времени и ресурсов.

Kiss My Apps — это украинская компания-платформа, которая была создана в 2022 году, входит в IT-группу FRACTAL (ранее Netpeak Group), и сейчас насчитывает более 100 млн пользователей.

48% ІТ-специалистов хотят эмигрировать из Украины, 37% уехавших не вернутся, — опрос

