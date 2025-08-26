Kiss My Radio: в Украине запустили первое "радио" для айтишников с треками для кодинга

Компания-платформа Kiss My Apps запустила Kiss My Radio — первое в Украине «радио» для айтишников. По своей сути, это серия плейлистов в Spotify, которые можно включать на фоне кодинга, дизайна или других рабочих задач.

Какие плейлисты доступны?

На данный момент Kiss My Radio предлагает 7 подборок:

«На классный CTR» — энергичный фон для создания рекламных креативов;

«Чтобы билд таки не упал» — ритмы для ночных код-спринтов и стабильного CI/CD;

«Танцы вокруг ROMI» — плейлист для тех, кто мыслит в процентах окупаемости;

«Concentration SPRINT» — музыка для глубокой концентрации и «deep work»;

«CEO’s Ukrainian Flow» — подборка современной украинской инди и электроники от основателя Kiss My Apps Дмитрия Лолы;

«Powered by KMA People» — набор любимых треков команды компании;

«Fresh Friday Drops» — плейлист, «открывающий двери в выходные», где будут собирать самые свежие треки.

Где найти подборки?

Плейлисты можно отыскать в Spotify: как по запросу «Kiss My Radio», так и по названиям подборок.

«График работы» Kiss My Radio

Подборки обновляют каждую пятницу, а раз в месяц будут выпускать «масштабные релизы».

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

В Kiss My Apps говорят, что идея «радио для айтишников» возникла из-за нехватки качественного контента для работы под музыку: значительная часть сетов с YouTube уже прослушаны, а поиск новинок требует времени и ресурсов.

Kiss My Apps — это украинская компания-платформа, которая была создана в 2022 году, входит в IT-группу FRACTAL (ранее Netpeak Group), и сейчас насчитывает более 100 млн пользователей.