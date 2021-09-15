



Ще влітку стало відомо, що КМДА збирається закупити 17-20 електробусів та необхідні для їх роботи зарядні станції в рамках Кіотського протоколу. КП «Київпастранс» вже оголосило тендер на їх закупівлю на платформі Prozorro, торги мають відбутися 22 листопада 2021 року.

За умовами тендеру столиця України хоче придбати 17 електробусів, 4 зарядні станції прискореного типу потужністю 160 кВт та ще 9 зарядних станцій тривалого циклу потужністю 60 кВт. На електробуси та зарядні станції Київ готовий витратити майже 320 мільйонів гривень. Аукціон відбудеться 22 листопада 2021 року, а останній термін постачання – до 31 грудня 2022 року.

Закупівлю здійснюють за Кіотським протоколом – за кошти, що Міністерство екології отримало за продаж «парникових квот» Іспанії. Сума становить 24 мільйони євро (приблизно мільярд гривень), з яких Київ претендує на 22%.

Експерти в цілому схвально ставляться до отримання електробусів без витрачання грошей міського бюджету, але нагадують, що існує й інший екологічний транспорт – тролейбус, який коштує значно дешевше.

«На ці гроші можна було придбати 64 дизельних автобуси та з їхньою допомогою замінити 130 маршруток (а це близько 10 маршрутів), або 35 тролейбусів з автономним ходом. Замість цього ми отримуємо піар-проєкт, що ніяк не покращить ситуацію з транспортом у місті», – прокоментував транспортний експерт Іван Черниш.

Планується, що отримані електробуси замінять рухомий склад із дизельними двигунами на двох автобусних маршрутах: № 55 «Дарницька площа – станція метро «Палац спорту» та № 62 «Ботанічний сад – Контрактова площа».

Нагадаємо, що цієї зими у Києві проводили випробування білоруського електробусу МАЗ-303Е з батареєю на 285 кВтг та запасом ходу 300 км. Але після цього Україна запровадила спецмито у розмірі 35% на автобуси і вантажівки з Білорусі, так що доля цього проекту залишається під питанням. У свою чергу Ужгород закупить 10 електробусів «Електрон Е18» та 10 зарядних станцій для них за 99 млн грн в рамках Кіотського протоколу, а Львів замовив відразу 250 електробусів у місцевого концерну «Електрон».

Джерело: Prozorro, Хмарочос