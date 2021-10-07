Заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив, що четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури КМДА. Вони хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання ними умов договорів та розривати договори у разі виявлення суттєвих порушень.

Це ПП «Парк», ПП «АВЕН – ЕЗЕР», ТОВ «Радонь» і ТОВ «Ярославь – авто» які 458-ма автобусами обслуговують 55 маршрутів, що складає 31% рухомого складу на ринку пасажирських перевезень.

«Усі ці перевізники працюють за старими договорами та відмовляються підписувати додаткові угоди, в яких містяться нові умови міста. Адептів хаосу на міських автобусних маршрутах Києва ніяк не відпустить стара реальність. Війна міста з маршруточною мафією тимчасово переміщується в зали Господарського суду міста Києва. Боротьба за комфортні умови перевезення пасажирів виходить на новий рівень» — зазначив Костянтин Усов.

Нагадаємо, що столична влада ще влітку почала підписувати з київськими перевізниками нові договори, де вимагала забезпечити в маршрутках температурний режим, заборонити музику та рекламу, а також встановити кнопки зупинки та валідатори тощо. Практично одразу деякі приватні перевізники зазначили, що не зможуть втілити в життя нові вимоги до маршруток без виділення коштів з бюджету міста.

Тим не менш окремі перевізники все ж таки презентували «маршрутки по-київськи» та випустили на столичні дороги кілька десятків автобусів нового зразка. А з середини вересня в київських маршрутках почали працювати інспектори, озброєні боді-камерами та термометрами — вони перевіряють дотримання умов пасажирських перевезень

Джерело: КМДА