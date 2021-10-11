Департамент транспортної інфраструктури КМДА розірвав з двома перевізниками договори на обслуговування 21-го міського маршруту загального користування, повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов. За його словами, місто у зв’язку з цим готується до «певної бурхливої реакції» з боку усунутих перевізників.

«На відповідні маршрути будуть спрямовані компенсаторні сили комунального «Київпастрансу», а також інших перевізників, – зазначив заступник голови КМДА. – Безперебійність роботи громадського транспорту є пріоритетом, будь-які спроби маршруточної мафії саботувати перевезення киян лише змусять мерію діяти більш рішуче».

Рішення про розірвання договорів на маршрутах, на яких загалом здійснюють перевезення 172 автобуси, було ухвалене 6 жовтня. Департамент транспортної інфраструктури прийняв його за результатами перевірки документів у рамках проведення аудиту з боку Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації. Аудит, що продовжується досі, був ініційований за дорученням Київського міського голови після того, як у липні поточного року через втрату довіри був звільнений увесь попередній склад Комунальної служби перевезень.

«Перевірка виявила, що на попередні конкурси заради перемоги в них цими перевізниками подавалися сфальшовані дані. Зокрема, невірно вказувалися державні номери та пасажиромісткість автобусів, період оновлення автобусного парку та інформація щодо екологічності машин. Також на конкурс заявлялися одні автобуси, а документи підкладалися на зовсім інші», – розповів Костянтин Усов.

Для того, щоб запобігти провокаціям, незаконним силовим діям і не допустити фізичного знищення або викрадення перевізниками-порушниками документів, щодо яких аудит продовжується, Комунальна служба перевезень уклала договір з Муніципальною вартою та посилила охорону підприємства.

«Маршруточна мафія в столиці та загалом в країні досі має великий вплив. Це неприпустимо. Мерія Києва готова робити абсолютно все від нас залежне, щоби навести лад, але ми вкотре звертаємо увагу суспільства, що контроль за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту покладений в першу чергу на Державну службу України з безпеки на транспорті та органи Національної поліції. Ми сьогодні публічно звертаємося до Міністерства інфраструктури України та Міністерства внутрішніх справ з ініціативою проведення спільних заходів контролю перевізників у столиці», – зазначив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Зазначимо, що минулого тижня четверо приватних перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури КМДА. Вони хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання ними умов договорів та розривати договори у разі виявлення суттєвих порушень. Це ПП «Парк», ПП «АВЕН – ЕЗЕР», ТОВ «Радонь» і ТОВ «Ярославь – авто» які 458-ма автобусами обслуговують 55 маршрутів, що складає 31% рухомого складу на ринку пасажирських перевезень.

Джерело: КМДА