Приватні перевізники не можуть втілити в життя нові вимоги до маршруток та просять КМДА виділити їм кошти з бюджету





Минулого тижня у Києві презентували маршрутні автобуси нового зразка від перевізників, які перемогли у конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Декілька десятків автобусів нового зразка, так званих «маршруток по-київськи», вже виїхали на столичні дороги. Але як виявилося, далеко не всі приватні перевізники здатні втілити в життя нові вимоги КМДА.

У нових договорах тепер прописано температурний режим, який перевізники повинні забезпечити в салоні. Влітку це не більше 22 градусів, взимку – не менше 15. За словами Ігоря Мойсеєнка, голови Асоціації перевізників Києва та області, вимогу щодо роботи кондиціонерів наразі втілити в життя нереально – «щоб реалізувати вказану роботу кондиціонерів, усім перевізникам потрібно купувати новий рухомий склад». Він пояснює, що нібито ті автобуси, які пропонуються зараз на ринку, обладнані тільки кондиціонерами для водія, тому потрібно купувати зовсім новий транспорт.

Мойсеєнко запевняє, що перевізники без фінансової допомоги міста не можуть купити такі автобуси та обслуговувати їх.

«Ми знаємо, що всі автобуси, які обслуговуються “Київпастрансом”, приносять бюджету міста тільки збитки, які щорічно покриваються з міського бюджету. Якщо це зроблять приватні перевізники, то за 1-2 місяці всі приватні перевізники стануть банкрутами… На мою думку, тариф має бути якомога нижче – 10-12 гривень. Але з іншого боку, місто має виділяти кошти не лише КП, а й приватним перевізникам. Тоді ми разом досягнемо якісних перевезень», – наголосив він.

Наразі приватні перевізники ще не отримали нових додаткових угод щодо своєї роботи.

Зазначимо, що КМДА вже почала підписувати з київськими перевізниками нові договори, де вимагає в маршрутках температурний режим, заборону музики та реклами, кнопки зупинки, уніформу для водіїв, спілкування українською тощо.

Як зазначили в КМДА, всім без винятку перевізникам, які працюють зараз та хочуть і надалі надавати послуги з перевезення на маршрутах міста, доведеться прийняти нові правила. Міська влада запропонує перевізникам добровільно підписати додаткові угоди, ці ж умови вони побачать і на всіх наступних конкурсах.

Джерело: Хмарочос