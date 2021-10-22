КМДА: В Києві вперше нанесли коробчасту розмітку, а також трансформували три автополоси в дві (плюс окремі смуги для ГТ та велосипедистів)

Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив про цікавий перерозподіл дорожнього простору та першу в столиці коробчасту розмітку, на яку заборонений в’їзд під час виникнення затору.

Зокрема, замість 3-х автомобільних смуг по 4 метри кожна на вул. Солом’янській тепер є смуга громадського транспорту шириною 3,5 м, дві автомобільні смуги по 3 м кожна та велосмуга для велосипедистів завширшки 1,5 м.

«На противагу багатьом скептикам, які з впевненістю казали, що автомобілісти завжди будуть у пріоритеті, місто поступово, але впевнено йде шляхом відходу від автомобілецентризму і перерозподіляє дорожній простір між усіма учасниками руху за системою пріоритетів «пішохід, у т.ч. маломобільний, – велосипед – громадський транспорт – автомобіль», – зазначив заступник голови КМДА.

За словами Олександра Густєлєва, велосипедні смуги на вул. Солом’янській протяжністю 3,7 км поєднують існуючу велосипедну доріжку на вул. Волгоградській та проєктний магістральний веломаршрут «Солом’янка – Центр», що пройде через Солом’янську площу та наразі розглядається державною експертизою.

Окрім цього, на вул. Солом’янській на перехрестях вул. Волгоградська/вул. Андрія Головка та вул. Максима Кривоноса/вул. Генерала Шаповала вперше у столиці влаштували коробчасту розмітку. Вона позначає проїжджу частину в межах регульованого перехрестя, на яку за Правилами дорожнього руху заборонено в’їзд під час виникнення затору або створення перешкод для руху транспортних засобів і пішоходів.

Заступник голови КМДА нагадав, що днями офіційно велосипедним став і бульвар Лесі Українки, де влаштували піктограми велосипеда на існуючих смугах громадського транспорту. Це підвищить увагу водіїв та спонукатиме велосипедистів рухатися проїжджою частиною, що передбачено Правилами дорожнього руху.

«Хочу звернути увагу, що спільний рух велосипедистів та громадського транспорту на бульварі Лесі Українки – рішення додаткове. Вже в наступному році, після влаштування на бульварі Лесі Українки нового тонкошарового асфальтового покриття та зміни схеми організації дорожнього руху на користь всіх його учасників, на бульварі з’являться окремі велосипедні смуги, смуги громадського транспорту та автомобільні смуги руху. Велосипедні смуги на бульварі Лесі Українки поєднають велосипедну інфраструктуру на Печерську – вулиці Генерала Алмазова, Московську, Лаврську, Івана Мазепи, Омеляновича-Павленка та інші з вул. Басейною і Бессарабською площею», – наголосив Олександр Густєлєв.

Нещодавно у Києві також уперше облаштували пластиковий бордюр, який фізично захищає велосмугу від автомобілів та обіцяють скоро так само захищати смуги громадського транспорту.

Джерело: КМДА