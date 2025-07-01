Криптомайнинг не умер: к 2032 году ожидается среднегодовой рост на 7,8% к 2032 году

Многие майнеры считают, что это перестало было прибыльным. Однако мировой рынок будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 7,8% до 2032 года. Глобальный рынок майнинга криптовалют оценивался в $1,55 млрд в 2024 году и ожидается, что достигнет $2,83 млрд к 2032 году.

Спрос на майнинг криптовалют обусловлен массовым внедрением цифровых активов и постоянными технологическими инновациями в оборудовании. Например, в 2024 году Intel запустил свои ASIC-чипы второго поколения Blockscale, направленные на повышение энергоэффективности для майнинга биткоина.

Глобально биткоин продолжает занимать наибольшую долю майнинговой активности. С переходом Ethereum на модель Proof-of-Stake (PoS) в 2022 году, майнеры все чаще переходят на альткоины, такие, как Litecoin и Ethereum Classic.

Крупные компании не только расширяют майнинговые мощности, но и инвестируют в ИИ-вычисления, квантовую инфраструктуру и другие новые технологии. Это свидетельствует о том, что для крупномасштабных операторов криптомайнинг останется актуальным еще долгое время.

Одной из заметных тенденций является ускоренный переход к устойчивым и энергоэффективным майнинговым решениям. В прошлом году Marathon Digital Holdings расширила свои операции, используя возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце в Техасе и Северной Дакоте, с целью питания более 50% своих мощностей зеленой энергией.

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В 2023 году Bitmain запустила Antminer S21, установив новый стандарт для низкоэнергетического, высокопроизводительного майнингового оборудования. Хэшрейт составляет 200 ТГ/с, а энергоэффективность составляет 16 Дж/ТГ.

Несколько компаний, такие как LiquidStack и Bitfury, внедрили технологию иммерсионного охлаждения — метод, при котором майнинговые установки погружаются в жидкий охладитель — для уменьшения теплопотерь и улучшения долговечности оборудования.

Сейчас индустрия сосредоточена на управляемом ИИ управлении хешрейтом и поддержке индивидуальных майнеров. Например, недавно компания MiningToken объявила о запуске собственной майнинговой инфраструктуры серии MTminer-Cloud. MiningToken имеет глобальную сеть возобновляемых источников энергии и позволяет пользователям удаленно майнить несколько криптовалют — без покупки физического оборудования.

Источник: Databridge Market Research