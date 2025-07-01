Inno3D протестировала NVIDIA RTX 5050 — независимых тестов на релизе опять нет

Раздел Технологии выходит при поддержке

Производитель видеокарт Inno3D обнародовал тесты NVIDIA RTX 5050. Владельцам RTX 4060 8 ГБ незачем бежать в магазин, а вот независимые тесты, похоже, будут позже.

Сравнение производительности сосредоточено на реальных, а не номинальных конкурентах RTX 5050 среди предыдущих поколений. В их качестве довольно логично выбраны RTX 3060 (хотя сама NVIDIA использовала RTX 3050 в своем сравнении), а также RTX 4060, которая ожидаемо очень близка по производительности.

Inno3D начинает с публикации скриншотов GPU-Z, согласно которым базовая частота RTX 5050 составляет 2317 МГц, а частота в режиме boost — 2572 МГц. Программа до сих пор не полностью совместима с видеокартой, которую NVIDIA анонсировала раньше, чем ожидалось. Карта использует интерфейс PCIe 5.0 x8, GPU имеет 32 ROP и 80 TMU/ Используемый драйвер имеет версию 576.77 — вероятно, речь идет о внутренней версии, недоступной публично.

Тесты были проведены на системе с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и памятью DDR5-6800. В целом производительность RTX 5050 немного уступает RTX 4060. Видеокарта хорошо показывает себя в синтетических бенчмарках, но RTX 4060 лучше в игровых тестах. RTX 4060 имеет на 512 ядер CUDA больше, обе модели оснащены 8 ГБ памяти GDDR6.

В то же время VideoCardz сообщает, что RTX 5050 стала третьей десктопной видеокартой Blackwell с 8 ГБ памяти, фактически выпущенной без обзоров. Хотя она уже официально поддерживается драйвером версии 576.88, NVIDIA заявляет, что RTX 5050 будет доступна во второй половине июля. Сложилась такая же ситуация, когда как и с RTX 5060 и RTX 5060 Ti 8GB — обзоры появились лишь после того, как независимые СМИ самостоятельно приобрели карты и протестировали их.

Источники: Inno3D, VideoCardz, Wccftech

Раздел Технологии выходит при поддержке

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