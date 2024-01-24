«Коалиция девайсов»: украинских учеников и учителей обеспечат ноутбуками для проведения онлайн-обучения

Минцифры рассказало о новой инициативе, призванной улучшить положение дел в украинском образовании. Она получила название «Коалиция девайсов» и ориентирована на обеспечение украинских учеников и учителей необходимыми для обучения устройствами.

Отмечается, что из-за полномасштабной войны около 2 млн украинских детей продолжают учиться онлайн или в смешанном формате. Из них 327 тыс. вынуждены пропускать уроки или вовсе не посещать их из-за нехватки необходимой техники для обучения. На сегодняшний день ученики критически нуждаются в более чем 96 тыс. ноутбуков, а учителя — больше 29 тыс. Коалиция девайсов призвана это изменить.

Эта инициатива, анонсированная в Лондоне при участии Минцифры, МОН и Фонда Елены Зеленской, должна объединить организации, бизнес, правительства стран и меценатов, чтобы обеспечить необходимой техникой украинских учеников и учителей. Это поможет проводить онлайн-обучение. Особенно это актуально в общинах, наиболее пострадавших от войны.

В рамках инициативы «Коалиция девайсов» уже есть первые договоренности. Украина получит более 50 тыс. устройств от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Education Cannot Wait, Министерства экономики и инноваций Литвы и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Чтобы эффективно интегрировать полученные от партнеров устройства в процесс образования, команда МОН и Минцифры работает над созданием полноценной цифровой образовательной экосистемы.

Напомним, это не первая инициатива по обеспечению ноутбуками украинской образовательной системы. Несколько лет назад в рамках программы «Ноутбук каждому учителю» украинским педагогам передали более 60 тыс. ноутбуков. Для нужд украинских школьников было выделено 5 тыс. планшетов iPad. Кроме того, Google пообещала передать 43 тыс. ноутбуков Chromebook для украинских преподавателей.