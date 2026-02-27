banner
Когда фантастика становится реальностью: 7 культовых устройств из фильмов, которые становятся реальными технологиями

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Кинематограф частенько подбрасывает нам фантастические технологические концепты, якобы из будущего. Инженеры со своей стороны стремятся превратить то, что кажется фантастикой, в реальные устройства.


Достижения в области искусственного интеллекта, материаловедения, робототехники и вычислений позволяют воплотить устройства, которые до этого существовали лишь в воображении или на экране, в реальные вещи, находящие применение в совершенно разных сферах. Вот 7 культовых устройств и технологий из кино, которые уже воплощаются в реальность.

Экзоскелет Железного человека

Тони Старк один из самых популярных героев комиксов Marvel. Его костюм наделил его необычайной силой и способностью летать со сверхзвуковой скоростью. Броня представляет собой высокотехнологичную платформу, превращающую человека в мощную боевую единицу.

Викимедиа

Вдохновленные этим фантастическим концептом, ученые и инженеры сейчас занимаются подобными разработками для промышленных рабочих и военных. Такие компании как Palladyne AI и Lockheed Martin уже создали костюмы с питанием от аккумуляторов. Эти платформы позволяют людям поднимать тяжелые предметы с минимальными усилиями. Продолжаются также эксперименты по созданию костюма, который позволит человеку длительное время находиться в воздухе. 

Трикодер из «Звездного пути»

В культовом сериале герои с помощью трикодера сканируют окружающую среду, проводят анализ веществ и мгновенную медицинскую диагностику. Компактная конструкция сочетает в себе возможности датчиков, вычислительных устройств и оснащена дисплеем. Исследователи работают над разработкой подобных многофункциональных диагностических сканеров для применения в медицине.


Трикодер Scanadu

NASA и Apple регулярно устраивают конкурсы медицинских устройств, подобных трикодеру, а такие компании как Butterfly Network уже производят портативные ультразвуковые сканеры, подключаемые к смартфонам.

Ховерборд из «Назад в будущее»

Летающий скейтборд Марти Макфлая стал одним из самых знаковых примеров футуристического транспорта во франшизе. Инженеры на базе этой идеи создают реальные прототипы, использующие маглев и сверхпроводящие технологии. Известными примерами являются доска Hendo от Arx Pax и магнитный прототип от Lexus. Однако до практического повседневного использования эти устройства еще далеки.

Ховерборд, разработанный Lexus/Wikipedia

Голографические дисплеи из «Звездных войн»

Во франшизе «Звездные войны» голограммы проектируют реалистичные 3D-изображения людей, которые общаются между собой на больших расстояниях. Сейчас исследователи и компании создают большие дисплеи и проекционные системы, которые будут воспроизводить аналогичный эффект.

ARHT Media

Компании вроде ARHT Media создают голографические системы, воспроизводящие человека в полный рост. В лабораториях проводят эксперименты с дисплеями светового поля, которые создают настоящие 3D-изображения, парящие в пространстве. 

Универсальный переводчик «Вавилонская рыба»

В рассказе Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» описывается крошечное создание «Рыбка-вавилон», которая мгновенно переводит любой язык, если разместить ее в ухе. Это устройство устраняет языковые барьеры и обеспечивает беспрепятственное общение между представителями разных культур и видов. Сейчас инженеры из Google, Apple, Timekettle и других компаний выпускают портативные устройства для синхронного перевода, разрушая языковые барьеры. 

Вибраниумные песчаные интерфейсы Черной Пантеры

В фильме «Черная пантера» Шури управляет потоками вибраниумного песка и создает динамические голографические интерфейсы и средства дистанционной связи. Этот материал мгновенно реагирует на жесты и создает фигуры и изображения в воздухе.

В реальности ученые проводят эксперименты с акустической левитацией для удержания и перемещения мелких частиц звуковыми волнами. Исследователи из Токийского университета и ряд других ученых продемонстрировали системы, которые захватывают частицы в воздухе и составляют из них интерактивные объекты. Такие технологии в будущем могут стать основой бесконтактных интерфейсов.

Работы из «Трансформеров»

Во франшизе «Трансформеры» роботы трансформируются в транспортные средства и другие механизмы. Их конструкция состоит из многих сложных автономных компонентов, способных мгновенно менять форму.

Реальные инженеры работают над разработкой модульных роботизированных систем, способных собираться в различные конструкции. В частности, исследователи из MIT создали кубообразных роботов, которые используют магниты и внутренние маховики для перемещения и интеграции с другими модулями, образуя таким образом большие по размерам функциональные системы.

Многие современные исследователи выросли на культовых фильмах, которыми восхищались и сейчас пытаются воплотить в реальность идеи из фантастических фильмов. Стремительное развитие инженерии все больше размывает между вымышленными гаджетами и реальными устройствами и технологиями.


Ранее мы писали о том, каким реальным транспортом вдохновлялись создатели франшизы «Звездные войны». В то же время военные и разработчики из США и Израиля используютИИ для отслеживания целей и выработки рекомендаций по действиям в отношении них. Китайская армия вкладывает значительные средства в автоматизированные системы распознавания целей, работающих на основе спутниковых снимков и данных датчиков.

Phantom MK-1 вместо T-800: американские боевые роботы подражают «Звездным войнам», а не «Терминатору»

Источник: Interesting Engineering

