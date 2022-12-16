Количество ввезенных электроавто в Украину за год увеличилось почти на треть. Лидером остается Nissan Leaf

За 11 месяцев 2022 года в Украину ввезли 11 700 электрокаров — на 28% больше, чем за соответствующий период в прошлом году (9 130 штук), сообщает OpenDataBot со ссылкой на официальную статистику.

Спрос на электромобили в Украине продолжает стабильно расти, несмотря на энергокризис, вызванный массированными российскими обстрелами критической инфраструктуры в разных областях. Кстати, во время сегодняшней атаки россияне повредили около 9 объектов генерации, что в свою очередь повлекло за собой чрезвычайную ситуацию в энергосистеме (это сугубо юридический механизм, не имеющий никакого отношения к ограничению энергоснабжения населению) — в Укрэнерго сообщили о потере более 50% потребления энергетической системы. Один из факторов — многие используют электромобили как резервные источники питания частных домов. Кстати, Nissan Leaf имеют сертификат UL 9741 и могут использоваться как резервные системы питания.

Если посмотреть на анализ OpenDataBot, можно выделить несколько интересных фактов. К примеру, в прошлом году, в среднем, в Украину ввозили 830 электрокаров в месяц. И если в первый месяц вторжения России количество импортируемых авто сократилось до 195 электрокаров в месяц, то уже в апреле увеличилось вдвое и с тех пор постепенно росло. Наибольший прирост зафиксирован в августе — тогда количество электрокаров за месяц выросло более чем в 2 раза, до 1540 электрокаров.

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Самым популярным электрокаром украинцев остается Nissan Leaf — в этом году было ввезено 2 154 таких авто, что составляет 18% всех ввозимых электрокаров за период. Вторую позицию неожиданно занял Volkswagen ID.4 – 1 142 авто. Это 10% от общего количества электрокаров. В то же время, Tesla Model 3 потеряла одну позицию (будешь знать Илоне Маску, как банить украинцев в Twitter) и замыкает тройку самых популярных электроавто в Украине. В 2022 году украинцы ввезли 784 Tesla Model 3, что составляет почти 7% от общего количества импортируемых электрокаров.

Вообще, украинцы достаточно активно пересаживались на электромобили еще до начала полномасштабной войны (в Украине электромобили освобождены от НДС и ввозной пошлины как минимум до конца 2025 года), а топливный кризис и дальнейший рост цен весной привели к стремительному росту спроса на электрические модели. Уже сейчас в Украине насчитывается более 100 тысяч электрифицированных авто (это вместе с «гибридами»). За шесть лет украинцы приобрели около 34 тыс. электроавто на аккумуляторах (BEV). Спрос на BEV продолжает расти и в ЕС, где недавно утвердили полный запрет на продажу новых авто на ископаемом топливе с 2035 года.