Електромобіль Nissan Leaf тепер можна використовувати для резервного енергопостачання будинку

Компанія Nissan отримала схвалення на використання у США своєї першої двонапрямної системи заряджання для електромобіля Leaf. Зарядний пристрій FE-15 від Fermata Energy може живити будівлі від акумулятора електромобіля, заряджати його та відправляти накопичену енергію назад у мережу. Він є першою системою свого роду, що отримала сертифікат UL 9741 для рішень для двонапрямної зарядки.

Ще у 2012 році Nissan обіцяла, що електромобіль зможе ділитися накопиченим зарядом енергії з будинком власника або мережею в години пік або навіть у надзвичайних ситуаціях. Ця технологія широко відома як Vehicle-to-Grid (V2G), Vehicle-to-Home (V2H) та Vehicle-to-Load (V2L). Всі ці рішення можна використовувати взаємозамінно для опису системи, яка перетворює електромобілі на резервну електростанцію.

Завдяки новій системі власники Leaf можуть «створювати додаткову цінність коштом енергії, що зберігається в акумуляторі автомобіля». Зарядний пристрій може допомогти знизити загальну вартість володіння електромобілем, дозволяючи будівлі отримувати від нього енергію в години пік. Крім того, такий підхід допоможе знизити навантаження на енергосистему.

Всі автомобілі Nissan Leaf 2013 модельного року і новіші схвалені для використання з двонапрямним зарядним пристроєм FE-15. При цьому не змінюються умови гарантії батареї. Щоб скористатися перевагами двонапрямної зарядки, власникам Leaf знадобиться порт CHAdeMO для швидкого заряджання, який іноді не входить до стандартної комплектації.

Зазначимо, що деякі інші автовиробники також пропонують функцію двонапрямної зарядки. Наприклад, для повністю електричної вантажівки Ford F-150 Lightning доступна функція Intelligent Backup Power. Водночас Tesla прагне продавати окремі пристрої резервного живлення PowerWall.

Джерело: The Verge