«Комета Дьявола» наиболее яркая 21 апреля — это бывает раз в 71 год

В воскресенье, 21 апреля, комета 12P/Pons-Brooks (Понса-Брукса), известная как «Комета Дьявола», «Рогатая комета» или «Тысячелетний сокол», стала наиболее заметной в небе. Небесное тело, которое посещает Солнечную систему раз в 71 год, достигло перигелия — точки на своей эллиптической орбите, когда она ближе всего к Солнцу.

Эта редкая комета время от времени образует яркие вспышки, которые стали причиной ее распространенных прозвищ. Эти вспышки подпитываются пылью, камнями и льдом, которые нагреваются Солнцем и превращаются в газ, образуя вокруг кометы сияние, напоминающее рога или крылья.

Объект шириной 17 км находится на траектории, которая приводит его на расстояние 116,8 млн км от Солнца во время ее максимального сближения. Это означает, что комета 12P будет наиболее заметной с Земли за несколько ночей до и после достижения перигелия, когда она будет самой яркой. При благоприятных условиях наблюдатели смогут увидеть ее без специального оборудования.

Чтобы заметить комету, на средних и южных широтах Северной Америки надо посмотреть на созвездие Тельца сразу после захода солнца. Она будет чуть ниже созвездия, изгиб в форме «V» Тельца будет направлен вниз. Комета появится слева от Юпитера, который будет выглядеть как яркий бледно-желтый шар. В этом месте надо искать округлое тонкое пятно света, возможно, слабым хвостом, тянущимся вверх и влево от яркой центральной области, или же можно увидеть сияние, окружающее ядро кометы.

В Украине комету тоже будет видно: в ясный вечер низко на запад и северо-запад, когда сумерки уже закончатся.

Существует вероятность, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом в темных местах с ясным небом, но небольшой телескоп или бинокль, безусловно, позволит с большей вероятностью заметить комету. Наблюдателям в северных широтах может быть трудно увидеть ее, так как она будет проходить в сиянии заката.

Если комета выпустит одну из своих вспышек во время близкого приближения к Солнцу, она будет светиться дольше и ярче, что облегчит наблюдение. Другая благоприятная возможность для ее наблюдения будет 2 июня, когда она более приблизится к Земле, но к тому времени ее можно будет увидеть только в южном полушарии.

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Источник: Space.com