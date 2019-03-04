Презентация компактного кроссовера Tesla Model Y состоится 14 марта, а уже в эту среду откроется первая станция нового поколения Supercharger V3

Презентация нового электромобиля Tesla Model Y, который будет относиться к классу компактных кроссоверов и станет пятым автомобилем компании Илона Маска, основанной в 2003 году, пройдет 14 марта в лос-анджелесской дизайн-студии Tesla. Об этом в одном их последних твитов сообщил основатель и глава Tesla Илон Маск.

Компактный кроссовер Tesla Model Y должен обеспечить компании дальнейший стабильный рост, повторив, успех доступного седана Model 3. Не исключено, что Model Y даже сможет в конечном итоге превзойти успех Model 3. По предыдущим официальным сообщениям и утечкам мы уже знаем, что Model Y построен на той же платформе, что и Model 3, и делит с доступным седаном около 75% всех компонентов. Это должно положительно сказаться как на производственных затратах и, следовательно, на цене для конечного покупателя, так и на скорости наращивания темпов выпуска. То есть, в случае Model Y никаких проблем с наращиванием производства, как было с Model 3, быть не должно. Собственно, предыдущие утечки указывали на то, что к концу 2020 года Tesla планирует выпускать Model Y в тех же объемах, что сейчас Model 3 (7 тыс. в неделю).

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

Илон Маск также отметил, что Model Y будет примерно на 10% больше Model 3 по размерам и на столько же дороже по цене. При этом запас хода у Model Y будет незначительно меньше, чем у Model 3.

Еще одна важная новость — в эту среду, 6 марта, будет открыта первая станция Tesla Supercharger третьего поколения. Увы, Маск не сообщил, где именно она будет открыта. Но тут можно вспомнить, что к концу этого года Tesla рассчитывать довести количество всех станций Supercharger до 23 тыс (с нынешних 12,888). Напомним, в конце 2016 года, говоря о Supercharger V3, Илон Маск намекнул, что максимальная мощность третьего поколения станций Tesla Supercharger значительно превысит 350 кВт.

Ранее Маск шутил, что Model Y будет представлена 15 марта «потому что мартовские иды идеально для этого подходят». В то же время ряд китайских СМИ ранее предполагали, что Tesla может подождать, чтобы показать автомобиль на апрельском автосалоне в Шанхае.

Отметим, что 14 марта состоится анонс Model Y с оглашением характеристик и цен, а также проведением тест-драйвов для журналистов. Массовое производство Model Y, как ранее неоднократно говорилось, начнется не ранее 2020 года. Пока что Tesla попросту негде производить Model Y, который уже давно готов к выпуску на рынок.

Как будет выглядеть Model Y, узнаем 14 марта, но подъемного механизма с дверями Falcon Wing, являющихся уникальной особенностью старшей модели Model X, младшая модель, вероятнее всего, не получит.

Источник: Tesla