Презентация компактного кроссовера Tesla Model Y состоится 14 марта, а уже в эту среду откроется первая станция нового поколения Supercharger V3

Презентация нового электромобиля Tesla Model Y, который будет относиться к классу компактных кроссоверов и станет пятым автомобилем компании Илона Маска, основанной в 2003 году, пройдет 14 марта в лос-анджелесской дизайн-студии Tesla. Об этом в одном их последних твитов сообщил основатель и глава Tesla Илон Маск.

Компактный кроссовер Tesla Model Y должен обеспечить компании дальнейший стабильный рост, повторив, успех доступного седана Model 3. Не исключено, что Model Y даже сможет в конечном итоге превзойти успех Model 3. По предыдущим официальным сообщениям и утечкам мы уже знаем, что Model Y построен на той же платформе, что и Model 3, и делит с доступным седаном около 75% всех компонентов. Это должно положительно сказаться как на производственных затратах и, следовательно, на цене для конечного покупателя, так и на скорости наращивания темпов выпуска. То есть, в случае Model Y никаких проблем с наращиванием производства, как было с Model 3, быть не должно. Собственно, предыдущие утечки указывали на то, что к концу 2020 года Tesla планирует выпускать Model Y в тех же объемах, что сейчас Model 3 (7 тыс. в неделю).

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery

— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019