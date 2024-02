Компактный складной смартфон Samsung Galaxy Flip6 появился на рендерах. Должен стать немного толще предшественника

Сразу после публикации дизайна Samsung Galaxy Fold6 настала очередь его более компактного «брата» Flip6. Его дизайн также стал известным общественности благодаря OnLeaks и SmartPrix. Предполагаемая дата презентации — в июле.

Общий форм-фактор устройства похож на прошлогодний Flip5, включая 6,7-дюймовый внутренний складной дисплей и 3,4-дюймовый внешний экран. Однако его толщина может увеличиться с 6,9 мм до 7,4 мм, что вызывает предположения о том, для чего может быть использовано дополнительное внутреннее пространство. Самая популярная теория происходит из прошлогоднего отчета GalaxyClub, в котором говорилось, что емкость аккумулятора Flip6 может увеличиться с 3700 мАч до 4 000 мАч, передаёт The Verge.

Good Morning #FutureSquad! Another day, another leak with your very first look at the #Samsung #GalaxyZFlip6 (360° video + sharp 5K renders + dimensions)!

On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/x1mL7WcRyR pic.twitter.com/nJ5wA47nxL

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 29, 2024