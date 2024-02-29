Новости Устройства 29.02.2024 в 15:54 comment views icon

Компактный складной смартфон Samsung Galaxy Flip6 появился на рендерах. Должен стать немного толще предшественника

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Юрій Орос

Автор новостей

Компактный складной смартфон Samsung Galaxy Flip6 появился на рендерах. Должен стать немного толще предшественника

Сразу после публикации дизайна Samsung Galaxy Fold6 настала очередь его более компактного «брата» Flip6. Его дизайн также стал известным общественности благодаря OnLeaks и SmartPrix. Предполагаемая дата презентации — в июле.

Общий форм-фактор устройства похож на прошлогодний Flip5, включая 6,7-дюймовый внутренний складной дисплей и 3,4-дюймовый внешний экран. Однако его толщина может увеличиться с 6,9 мм до 7,4 мм, что вызывает предположения о том, для чего может быть использовано дополнительное внутреннее пространство. Самая популярная теория происходит из прошлогоднего отчета GalaxyClub, в котором говорилось, что емкость аккумулятора Flip6 может увеличиться с 3700 мАч до 4 000 мАч, передаёт The Verge.

Другие слухи о характеристиках включают процессор Snapdragon 8 Gen 3 и возвращение двойной камеры. SmartPrix сообщает, что модули снова будут иметь разрешение 12 Мп мегапикселей. Ранее говорилось, что Samsung тестирует 50-Мп основную камеру во Flip6, но неясно, попадет ли она в финальное устройство. Среди доступных цветов будут светло-фиолетовый и мятно-зеленый.

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