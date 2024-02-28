Новости Устройства 28.02.2024 в 10:36 comment views icon

Финальный дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Fold6 на рендерах

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Юрій Орос

Автор новостей

Финальный дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Fold6 на рендерах

Samsung готовится запустить свои новые складные телефоны только в июле или августе. Но уже сейчас утечка показала дизайн, похожий на финальный Galaxy Fold6.

Рендеры опубликовали Стив Хеммерстоффер (OnLeaks) и SmartPrix. Изображения показывают складной телефон с закругленными углами и плоскими краями, передает AndroidAuthority.

Финальный дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Fold6 на рендерахФинальный дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Fold6 на рендерахФинальный дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Fold6 на рендерах

Устройство имеет размеры 153,5 x 132,5 x 6,1 мм в разложенном виде. Это делает его немного короче, но заметно шире, чем Galaxy Fold5 (154,94 x 129,8 x 6 мм). Большая ширина в развернутом формате позволяет предположить предполагает, что экран также будет шире.

Другие заметные детали, полученные из этих изображений, включают кнопки регулировки громкости и кнопку питания (предположительно выполняющую функцию сканера отпечатков пальцев) на правой стороне, динамики сверху и снизу, а также порт USB-C внизу.

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