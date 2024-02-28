Финальный дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Fold6 на рендерах

Samsung готовится запустить свои новые складные телефоны только в июле или августе. Но уже сейчас утечка показала дизайн, похожий на финальный Galaxy Fold6.

Рендеры опубликовали Стив Хеммерстоффер (OnLeaks) и SmartPrix. Изображения показывают складной телефон с закругленными углами и плоскими краями, передает AndroidAuthority.

Устройство имеет размеры 153,5 x 132,5 x 6,1 мм в разложенном виде. Это делает его немного короче, но заметно шире, чем Galaxy Fold5 (154,94 x 129,8 x 6 мм). Большая ширина в развернутом формате позволяет предположить предполагает, что экран также будет шире.

Другие заметные детали, полученные из этих изображений, включают кнопки регулировки громкости и кнопку питания (предположительно выполняющую функцию сканера отпечатков пальцев) на правой стороне, динамики сверху и снизу, а также порт USB-C внизу.

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