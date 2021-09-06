



В отличие от коллег из Volkswagen, которые заглянули всего на 2 года вперед, специалисты из BMW решили представить концепт для будущего, отдаленного от нас почти на 20 лет. С точки зрения создателей концепта BMW i Vision Circular, к этому моменту на первое место выйдет максимально бережное отношение к окружающей среде, а значит недостаточно оснастить автомобиль экологически чистым электродвигателем — необходимо полностью сделать его из перерабатываемых материалов.

Концепт BMW i Vision Circular представляет собой компактный четырехместный хэтчбек-однообъемник с распашными дверями для комфортного доступа к салону. Основная фишка модели — 100% использование переработанных и перерабатываемых материалов, которые после завершения эксплуатации конкретного экземпляра будут переработаны и использованы в качестве основы для следующих электромобилей.

Создатели концепта не стали озвучивать его технические характеристики, что довольно логично, так как представить уровень развития технологий в 2040 году довольно сложно. Тем не менее они рискнули предположить, что к этому времени наконец будут созданы твердотельные батареи, которые легко собрать и переработать, не задействуя редкоземельные металлы и другие дефицитные и невосполняемые материалы. Электромобиль можно будет подключать к электрической сети, используя концепцию Vehicle-to-Grid.

Помимо экологичных материалов дизайнеры подумали и о простоте замены изношенных деталей — благодаря запатентованной системе защелок-ключей практически любой элемент кузова и интерьера можно быстро снять, заменив его на новый (и, естественно, сдав старый на переработку). Кузовные панели сделаны из переработанного анодированного алюминия, который привлекательно выглядит, не требуя окраски.

Форму корпуса и элементы кузова постарались сделать проще с точки зрения производства, не потеряв при этом в привлекательности, а некоторые устоявшиеся технологические решения радикально переработали. Например фронтальная часть представляет собой набор из кузовных панелей и двух цифровых экранов, которые формируют знаковые «ноздри», но на самом деле выступают в роли фар и дополнительных информационных дисплеев. Просто сравните этот вариант с любым современным автомобилем, где использовано множество функциональных частей и материалов.

В салоне также максимально используются восполняемые натуральные (дерево, ткань, шерсть) и переработанные (пластик) материалы, а также современные технологии изготовления, включая 3D-печать. Для информирования водителя и пассажиров используются не только дисплей и голосовой помощник, но и проекционные экраны с дополненной реальностью. Дизайн водительского места с подсвеченным кристальным элементом выглядит чрезмерно футуристично, но опять же, к 2040 году у автопроизводителей наверняка можно будет увидеть и более смелые решения.

Естественно, BMW i Vision Circular будет полностью автономным, используя собственные сенсоры и данные в реальном времени от соседей по дорожному трафику. Тем не менее дизайнеры не стали лишать владельцев удовольствия самостоятельно вождения, оставив в салоне руль и педали (кстати, руль напечатан на 3D-принтере из порошка дерева, так что отличается натуральной теплотой).

Источник: BMW