Конец эпохи: Nintendo прекращает выпуск портативной игровой консоли 3DS





Nintendo сняла с производства свою портативную игровую консоль 3DS, о чём свидетельствует японский сайт компании. Модели New 3DS LL, New 2DS LL и 2DS на своих страницах ещё доступны, хотя для каждой из них сказано, что продукт «снят с производства», а сообщение на главной странице уведомляет, что производство всей серии прекращено. Пока не совсем понятно, когда произошли эти изменения, некоторые пользователи Twitter из Японии заметили перемены на сайте 17 сентября после обеда.

Американский сайт Nintendo вообще убрал все упоминания о 3DS со своих страниц. На главной странице больше нет сведений обустройстве за исключением ссылки на поддержку в нижней части экрана – под аналогичной ссылкой для отслужившей своё Wii U.

Портативная игровая консоль Nintendo 3DS была анонсирована в 2010 году и вышла на рынок годом позже. Сразу после запуска консоль демонстрировала низкий уровень продаж, а количество доступных игр было небольшим. Но через несколько месяцев после выхода на рынок производитель снизил цены на 3DS, и это позволило стимулировать продажи. В качестве извинения перед первыми покупателями Nintendo сделала 20 игр для NES и Game Boy Advance доступными бесплатно.

На протяжении жизненного цикла 3DS претерпела несколько изменений. Были выпущены более крупная версия 3DS XL, улучшенная модификация New 3DS, уценённая модель 2DS и стильная 2DS XL. В общей сложности Nintendo реализовала по всему миру более 75 млн единиц 3DS, что вдвое меньше по сравнению с предшественницей –феноменально популярной DS. Но в целом консоль можно считать успешной, она помогла компании пройти через не самый благоприятный период, связанный с Wii U, стимулировав продажи 384 млн копий игр.

Теперь Nintendo полностью сфокусировалась на портативной консоли Switch, которая по состоянию на июль этого года разошлась тиражом в 61 млн экземпляров. Скорее всего, объём продаж Switch сможет превзойти показатели 3DS уже в ближайший сезон предпраздничных продаж.

Источник: The Verge