Новости Устройства 02.03.2026

Lenovo показала Legion Go Fold с гибким OLED-дисплеем: консоль, планшет и ноутбук в одном корпусе

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Lenovo показала Legion Go Fold з гнучким OLED-дисплеєм: консоль, планшет і ноутбук в одному корпусі

На MWC 2026 компания Lenovo продемонстрировала концепт портативной игровой консоли с гибким OLED-дисплеем — Lenovo Legion Go Fold. Устройство предлагает несколько вариантов использования.


Lenovo Legion Go Fold оснащена оснащен 11,6-дюймовым гибким OLED-экраном. В разложенном виде это большая панель для игр, но дисплей можно сложить пополам и получить 7,7-дюймовую панель с более традиционным соотношением сторон. В таком формате консоль становится компактнее и удобнее для портативного использования. При необходимости экран снова раскладывается, обеспечивая больше пространства.

Lenovo показала Legion Go Fold з гнучким OLED-дисплеєм: консоль, планшет і ноутбук в одному корпусі

Контроллеры отсоединяются, а планшет имеет несколько точек крепления. Можно снять геймпады, перевести дисплей в ландшафтный режим и снова присоединить их для широкоформатного опыта. Или соединить контроллеры между собой аксессуаром вроде Joy-Con Grip и установить устройство на подставку. Дополнительно предусмотрена полоса pogo-пинов для подключения беспроводной клавиатуры — система фактически превращается в компактный игровой ноутбук. В целом доступно как минимум четыре режима работы.


Lenovo показала Legion Go Fold з гнучким OLED-дисплеєм: консоль, планшет і ноутбук в одному корпусі

Правый геймпад получил собственный 1-дюймовый OLED-дисплей для виджетов (время, настройки производительности и т. Д.). Он также работает как тачпад, что может быть удобно для ПК-игр, созданных под мышь и клавиатуру. Есть колесо прокрутки и скрытый сенсор, благодаря чему контроллер может выполнять роль вертикальной мыши для FPS.

Концепт, который демонстрировали на выставке, имел процессор Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 48 Вт-ч. Планы серийного производства пока не утверждены, а стоимость потенциально будет высокой из-за сложности компонентов.

Lenovo показала Legion Go Fold з гнучким OLED-дисплеєм: консоль, планшет і ноутбук в одному корпусі

Параллельно Lenovo обновила игровой планшет Lenovo Legion Tab Gen 5. Он получил 8,8-дюймовый LCD-дисплей с частотой 165 Гц, разрешением 3K и яркостью до 600 нит. Новинка работает на чипе Snapdragon 8 Gen 5, может содержать до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенного хранилища.

Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ
У серії Samsung Galaxy S26 новий Gemini: з ним смартфон стає особистим помічником

Устройство получило два порта USB-C и RGB-подсветку возле камеры. С батареей емкостью 9000 мА-ч новинка имеет вес 360 г. Планшет поддерживает Lenovo AI Engine+ для улучшения звука и шумоподавления. Продажи стартуют в мае по цене от $849.

Lenovo Legion Go 2 уже в Украине: OLED, Ryzen Z2 Extreme и 74 Вт-ч от 50 тыс. грн

Источник: engadget 1, 2

