Конференция Microsoft Build 2019 стартует на день раньше Google I/O 2019

Первая декада мая должна получится особенно насыщенной и богатой на разного рода анонсы, которые окажут значительное влияние на дальнейшее развитие IT-отрасли. О том, что конференция для разработчиков Google I/O 2019, где представят новую ОС Android 10 Q и прочие новинки, пройдет с 7 по 9 мая, мы уже знаем. Теперь можно отметить в календарях даты проведения другого не менее важного мероприятия. Конечно же, речь о международной конференции Microsoft Build 2019. В этом году главное событие года компании Microsoft и одно из важнейших событий мировой индустрии пройдет с 6 по 8 мая.

Как и в прошлом году, мероприятие пройдёт в Сиэтле (штат Вашингтон), в выставочном комплексе Washington State Convention Center. Регистрация на конференцию откроется 27 февраля.

Microsoft пока не обновила официальную страничку мероприятия, так что пока нет ни подробностей о регистрации, ни расписания Build 2019.

Обычно крупные анонсы программных и аппаратных новинок происходят в первый же день в рамках пленарного доклада, так что анонса следующего крупного обновления Windows 10, а также обновлений Cortana и Azure Cloud стоит ждать именно 6 мая. Также можно смело предположить анонсы, связанные с HoloLens, Office, Xbox и другими ключевыми продуктами Microsoft.

Источник:Microsoft Build