«Консоли вышли в лидеры, а ПК обогнали ноутбуки»: OLX рассказала, какую электронику украинцы чаще всего покупали в 2020 году

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Компания OLX проанализировала, какую электронику украинцы чаще всего покупали и продавали на платформе в 2020 году. Лидерами по количеству объявлений стали смартфоны Apple, Samsung и Xiaomi, а среди консолей — PlayStation и Xbox, с двукратным превосходством первой.

Лидером покупок в категории «Электроника» стали игровые консоли. Если в 2019 году (с декабря по ноябрь) украинцы приобрели почти 7700 единиц, то в 2020 — в два раза больше (15 800). На 93% чаще стали покупать домашнюю технику — количество таких покупок с «OLX Доставка» увеличилось вдвое — 28 000 доставок по сравнению с 14 500 в 2019 году. Производительные стационарные компьютеры в этом году перегнали по популярности ноутбуки — их покупали на 75% чаще (217 000 покупок с «OLX Доставка» в 2020 году и 124 000 в 2019 году). Также заметно выросла популярность аудиотехники и техники для кухни.

Аналитика явно указывает на то, что с переходом на карантин и удаленную работу украинцы начали активнее обустраивать свой домашний быт, отдавая предпочтения развлечениям (консоли и ПК) и повседневным делам (техника для кухни).

Если говорить о самых частых запросах в разделе OLX «Электроника», то Топ-5 выглядит следующим образом:

Ноутбук — более 1 млн поисков;

iPhone X — 621 000 поисков;

iPhone 7 — 541 000 поисков;

AirPods — 513 000 поисков;

Xiaomi — 441 000 поисков.

В целом лидерами по количеству объявлений стали телефоны Apple iPhone (427 000 объявлений), на втором месте — Samsung (187 000), на третьем — Xiaomi (163 000). Среди приставок чаще всего попадались Sony PlayStation (54 800) и Microsoft Xbox (20 200).

Источник: AIN.UA, OLX