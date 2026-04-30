banner
Новости Устройства 30.04.2026 comment views icon

Дефицит DRAM: базовый iPhone 18 не получит действительно важных преимуществ Pro и Pro Max

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Дефицит DRAM заставляет Apple отказаться от новой технологии упаковки WMCM в чипе A20, на котором будет работать iPhone 18.


Ожидалось, что с чипом A20 Apple осуществит переход от технологии TSMC InFO (Integrated Fan-Out), которая предусматривает размещение ключевых компонентов, в частности CPU и DRAM, на одном SoC без органической подложки, к WMCM (Wafer-level Multi-Chip Module), которая позволяет объединять несколько отдельных SoC с CPU, GPU и NPU в одном компактном формфакторе.

WMCM позволяет создавать различные конфигурации чипов, используя различные комбинации ядер CPU и GPU. Такая компоновка позволяет CPU, GPU и NPU работать отдельно друг от друга, адаптируя энергопотребление под конкретную задачу. Однако ключевым преимуществом остается возможность размещения DRAM непосредственно на кремниевой пластине рядом с процессором, минимизируя таким образом задержку.


Размещение всех ключевых компонентов в слое перераспределения и устранение необходимости в кремниевой межсоединительной плате обеспечивает лучшее управление TDP и более высокую плотность межсоединений. Как утверждает инсайдер Jukan, дефицит DRAM и рост цен на память заставляет Apple отказаться от инновационной технологии упаковки в чипе A20.

Ожидается, что производитель будет применять технологию WMCM в чипах A20 Pro, которые, вероятно, будут использоваться в iPhone 18 Pro и Pro Max. Однако эти модели не получат увеличенного объема ОЗУ. В Apple, судя по всему, считают, что модулей LPDDR5 12 ГБ вполне достаточно в сочетании с технологией компоновки WMCM.

При этом iPhone 18 вряд ли получит 12 ГБ ОЗУ. Дело в том, что эти модули в 2027 году будут стоить Apple по $180 за штуку. Как раз тогда ожидается релиз базовой модели iPhone. Это делает увеличение объема ОЗУ в ней экономически нецелесообразным, учитывая, что она не самая популярная.

Спецпроекты
Травневий суперрозпродаж Blackview на AliExpress: новітні смартфони з Android 15 та знижки до 40%
"Дофамінові" гаджети? Краще ті, що покращують життя

Ранее мы писали, что память будет съедать половину себестоимости iPhone. Apple добавит в iPhone 18 Pro несколько новых функций.

Apple готує 200 МП зум і змінну діафрагму для iPhone: що зміниться в iPhone 18 Pro та iPhone 20

Источник: Wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
Индийская компания показала мышь, которая раскладывается в геймпад
Huawei готовит мощного конкурента MacBook Neo с 24 ГБ ОЗУ
Смарт-очки Samsung выйдут в этом году и не получат ключевой функции
TurboQuant от Google обвалил цены на DDR5
Инсайдеры: основная камера Samsung Galaxy S27 Ultra получит значительное улучшение
Рассекречен Moto G87: он может стать лучшим бюджетным 5G-смартфоном года
Особенность AMD RDNA 5 позволит удвоить производительность
Анонсирован первый в мире защищенный ноутбук с солнечной батареей
Играй и заряжай: ученые представили консоль, которая заряжается во время игры
За все деньги мира: Lenovo повторно повышает цены на Legion Go 2
Кризис как праздник: производители DRAM и NAND заработали за первый квартал больше, чем за прошлый год
Маркетинг RAM-апокалипсиса: V-Color выпустит комплект с одним модулем DDR5 и RGB-подсветкой вместо второго
В MIT создали устройство для нанесения высококачественных персонализированных изображений на одежду и предметы
ИИ съел вашу RAM: Microsoft резко подняла цены на линейку Surface
В будущем автомобили будут нуждаться в 300 ГБ памяти: это усилит дефицит, — CEO Micron
Восстание гаджетов: устройства Google Home массово "уходят" от своих хозяев
Sony Xperia 1 VIII: утечка раскрывает дизайн флагманского смартфона
Huawei представила Pura X Max — первый смартфон с дисплеем 3:2 и переменной диафрагмой
Можно ли запустить компьютер без RAM? Как ни странно, да — ютюбер доказал это
MacBook Neo все? У Apple возникли неожиданные проблемы с производством
Vivo показала смартфон X300 Max на MWC 2026
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить