Контроллер Google Stadia не будет поддерживать Bluetooth-гарнитуры на момент запуска сервиса





Контроллер Google Stadia не сможет передавать звуковое сопровождение игр на Bluetooth гарнитуры и игровые наушники на момент запуска в ноябре этого года. Об этом заявил директор по продукту Stadia Андрей Дороничев. Он добавил, что на начальном этапе пользователям предстоит подключать проводные наушники и гарнитуры в 3,5-миллиметровый разъём на контроллере, чтобы не беспокоить звуком других людей.

Правда, у этого правила будет несколько исключений. Пользователи смогут подключать Bluetooth гарнитуры, если для работы с сервисом Stadia они используют смартфон линейки Pixel или браузер Chrome на ПК. Такое решение будет работать, так как оно обходит ограничение контроллера, который требует подключения Wi-Fi для синхронизации с любым дисплеем с доступом к Stadia.

Данное ограничение при запуске сервиса повлияет на покупателей набора Stadia Founder Edition, которые надеялись передавать аудио на Bluetooth наушники, запуская игры на телевизоре с помощью комплектного Chromecast Ultra. Для всех остальных пользователей будет обходной путь, если необходимо использовать именно беспроводные гарнитуры.

Пока нет сведений, когда в контроллере Google Stadia появится поддержка беспроводных Bluetooth гарнитур. На странице описания продукта сказано, что устройство будет поставляться с выключенной поддержкой Bluetooth. Но примечание мелким шрифтом внизу страницы уведомляет, что она может быть включена в будущем.

Источник: The Verge