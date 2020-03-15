Коронавирус в Украине: «Нова пошта» выделяет 25 млн грн на покупку оборудования для больниц, а мобильные операторы отменили плату за роуминг на горячие линии госучреждений





Пандемия коронавируса COVID-19 привела к тому, что в Украине были введены ограничения на работу учебных заведений, проведение всех публичных мероприятий с числом участников более 200 человек. При этом прекратили работу кинотеатры и вводятся ограничения на въезд иностранцев в страну.

Несмотря на то, что подобные ограничения приводят к снижению деловой активности и падению доходов во многих отраслях, украинский бизнес не остался в стороне и оказывает посильную помощь украинцам в сложившихся обстоятельствах.

Так, в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Украине, компания «Нова пошта» решила выделить 25 млн грн на закупку оборудования и материалов, которые помогут в борьбе с болезнью. Эта сумма будет направлена на закупку самого необходимого для больниц в Полтаве и Полтавской области. В частности, планируется закупить оборудование для искусственной вентиляции лёгких, необходимое для эффективного лечения вирусных инфекций в больницах. Также часть средств пойдёт на закупку средств индивидуальной защиты и другие необходимые материалы.

«Всего за несколько дней нам всем пришлось изменить привычный ритм жизни, чтобы подготовиться и противостоять вирусной угрозе. «Нова пошта» как бизнес, который работает для людей, просто не может оставаться в стороне. Мы решили помочь нашим врачам в борьбе с вирусной инфекцией и выделили на это 25 млн гривен. Мы направим их на оснащение больниц в Полтаве и Полтавской области. Я призываю ответственный бизнес, который работает в Украине, поступить так же. Это — манифест «Новой пошты». Неоднократно в истории Украины бизнес помогал стране. Давайте сделаем это снова», — говорит Вячеслав Климов, соучредитель компании.

Вместе с тем, «Нова пошта» призывает и других представителей украинского бизнеса присоединиться к этой инициативе. Компания не создаёт какой-либо централизованный фонд, а предлагает бизнесу выделять средства на нужды больниц. Также компания призывает медицинские учреждения информировать общественность о своих потребностях в оборудовании и защитных материалах. Наконец, представители компании обращаются к властям с предложением разработать ряд инициатив с целью улучшения условий для бизнеса: «снижайте налоги, обеспечьте налоговые каникулы и тому подобное».

Вместе с тем, украинские операторы сотовой связи также не остались в стороне и предлагают свою посильную помощь украинцам, которые оказались за границей. Как отмечают в Министерстве иностранных дел, удалось достичь соглашения с тремя крупнейшими мобильными операторами Украины (Vodafone Украина, lifecell и «Киевстар»), благодаря чему операторы сделали бесплатными звонки в роуминге на телефоны горячих линий госучреждений Украины.

«В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения неотложных вопросов», — говорится в сообщении.

Источник: «Нова пошта» 1, 2, Hromadske