«Кто угодно, кроме тебя»: как TikTok (и Шекспир) спасли ромком Sony из кинотеатрального кладбища

Фильм Уилла Глюка с Сидни Суини и Гленом Пауэллом в главных ролях, несмотря на неудачный старт, достиг кассового успеха и стал любимцем публики.

Лента «Кто угодно, кроме тебя», основанная на комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего» 1598-99 годов, может достичь $85-100 млн заработка только в США при бюджете в $25 млн.

Критики едва наскребли 51% для фильма на Rotten Tomatoes, тогда как аудитория оценила киноработу в 87%.

«Кто угодно, кроме тебя» дебютировал в рождественские выходные со скромными $8 млн, однако стал очень популярен в TikTok, благодаря видео, в котором зрители в танце покидают зал кинотеатра под трек, несколько раз звучавший в фильме — «Unwritten» Наташи Бедингфилд (по данным Billboard, популярность песни, вышедшей еще в 2004 году, после дебюта фильма выросла на 156%). Ролики стали настолько трендовыми в соцсети, что, кажется, зрители ходили на фильм только, чтобы отснять в конце собственное видео.

Во второй уик-энд «Кто угодно, кроме тебя» вырос на 45,6% — третий лучший показатель для полнометражных фильмов в истории, после «Величайшего шоумена» и «Оптом дешевле». Лента Sony также стала первым рождественским релизом в истории, заработавшим в третьи выходные больше, чем в первые — $9,8 млн. Заработок за границей на этот момент составил $22,8 млн.

Успех фильма отрицает ныне популярные утверждения, что эпоха романтических комедий в кинотеатрах завершилась и перешла к стриминговым сервисам.

«Шекспир ставил свои пьесы перед зрителями в театре 400 лет назад, и эти типы историй все еще жизнеспособны для зрителей в кинотеатрах сегодня», — говорит режиссер Уилл Глюк.

Безусловное влияние TikTok нельзя обойти стороной — голливудские маркетологи уделяют большое внимание платформе в последнее десятилетие, однако ее важность выросла в сотни раз во время пандемии. Например, в 2022 году во время мировой премьеры «Топ Ган: Мэверик» видео с танцующим на Каннском кинофестивале Майлзом Теллером стало вирусным в соцсети — и, хотя молодежь из TikTok, вряд ли была целевой аудиторией фильма, но таки отыграла важную роль в том, что мировые продажи билетов взлетели до $1,45 миллиарда.

Sony также активно создавала свой контент для TikTok, включая видео со Суини и Пауэллом. Отрывок, в котором актеры перешептывались, получил больше просмотров в TikTok, чем официальный трейлер — 18 миллионов против 10 миллионов.

Предложение к съемкам видеопродолжения после титров было предложено именно Sony. Студия поощряла людей записывать реакции на мобильные телефоны, а затем публиковала эти записи на собственных каналах компании. Суини также репостила, кажется, сотни роликов в своем Instagram.

К 16 января хештег Anyone But You (оригинальное название фильма) превысил 1,2 миллиарда просмотров в TikTok, а хэштег с названием песни Unwritten имел 289,9 миллиона просмотров и более 24 500 публикаций.

В украинских кинотеатрах «Кто угодно, кроме тебя» выйдет 25 января, а через несколько месяцев после этого дебютирует на Netflix.

Источник: The Hollywood Reporter