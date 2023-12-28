Новости Кино 28.12.2023 в 16:23 comment views icon

«Кто угодно, кроме тебя» — украинский трейлер романтической комедии с Сидни Суини и Гленом Пауэллом в главных ролях

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Кто угодно, кроме тебя» — украинский трейлер романтической комедии с Сидни Суини и Гленом Пауэллом в главных ролях

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Один из самых ожидаемых ромкомов года от режиссера Вилла Глака («Друзья по сексу», «Отличница легкого поведения») дебютирует в украинских кинотеатрах в январе.

«Утром после идеального первого свидания роковая страсть влюбленных превращается в холодную ненависть, пока судьба не сводит их вместе на свадьбе друзей в Австралии. Поэтому им не остается ничего другого, кроме как поступить по-взрослому и снова притвориться парой», — говорится в синопсисе к фильму.

Главные роли в «Кто угодно, кроме тебя» исполнили звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» Сидни Суини и Глен Пауэлл, отличившийся ролью лейтенанта Джейка Сересина в «Топ Ган: Мэверик».

Также в фильме снимаются Александра Шипп, GaTa, Хэдли Робинсон, Мишель Хард, Дермот Малруни, Даррен Барнетт и Рэйчел Гриффитс.

В украинских кинотеатрах «Кто угодно, кроме тебя» выйдет 25 января, а через несколько месяцев после этого дебютирует на Netflix.

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