Tesla в кризисе по всей Европе, но в одной стране продажи выросли более чем на 200%

Еще несколько лет назад Tesla доминировала на рынке электромобилей в Европе — ее Model 3 и Model Y становились лидерами продаж. Но 2025 год демонстрирует другую картину. В большинстве стран ЕС интерес к электромобилям Tesla стремительно угасает — и не только из-за конкуренции. Но несмотря на общий спад, есть одна страна, где Tesla продолжает бить собственные рекорды.

Провал Tesla в Европе

В прошлом месяце сообщалось, что китайский автопроизводитель BYD впервые обошел Tesla по количеству зарегистрированных электромобилей в Европе. В дальнейшем ситуация не изменилась к лучшему для американской компании, даже несмотря на появление на рынке обновленной версии Model Y.

Например, в Швеции продажи Tesla в мае упали на 54% — до 503 авто. Во Франции результат еще хуже: минус 67% и всего 721 проданный автомобиль, по данным агентства AAA.

В целом по Европе продажи Tesla сократились почти вдвое. Это произошло несмотря на то, что в свое время компания Илона Маска первой из электромобильных брендов обогнала даже бензиновые модели по популярности. Причин несколько: конкуренция со стороны традиционных автопроизводителей и новых игроков из Китая, в частности BYD, а также разочарование в незначительных изменениях после обновлений Model 3 и Model Y.

К тому же, по имиджу Tesla сильно бьет репутация ее основателя. В Европе все больше людей воспринимают Илона Маска как токсичную фигуру из-за его поддержки крайне правых, в частности немецкой партии AfD. Да и другие его выходки, такие как «приветствие от сердца», не добавляют популярности ему и его компании. По результатам опроса в Германии, проведенного в марте, 94% респондентов заявили, что никогда не купят Tesla.

Не все потеряно

Однако несмотря на общее европейское отчуждение, Норвегия не может насытиться электромобилями Tesla. В то время как глобальные и европейские продажи Tesla снижаются, Норвегия снова вырывается вперед. В мае 2025 года в этой стране продали 2600 электромобилей Tesla — это на 213% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Норвежского совета дорожного транспорта, такой прирост обеспечила обновленная версия Model Y. Этот компактный электрокроссовер — уже третий год подряд бестселлер в Норвегии. В мае он захватил аж 16,5% рынка.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Это вдвое больше, чем у ближайшего конкурента — Toyota bZ4X (7%), и вчетверо больше, чем у Volkswagen ID.4 (4,2%). Общий прирост продаж авто в Норвегии составил 39%, но Tesla выросла почти в шесть раз быстрее.

Неудивительно, что именно в Норвегии Tesla чувствует себя так хорошо. Тамошнее правительство уже более 25 лет проводит политику, направленную на борьбу с изменениями климата. И это — при том, что страна остается крупным экспортером нефти. Однако благодаря мощным финансовым стимулам и разветвленной сети зарядных станций, норвежцы охотно пересаживаются на электромобили. Сейчас страна уже почти достигла своей цели: полностью перейти на электромобили к 2025 году.

Несмотря на норвежское исключение, Tesla стремительно теряет благосклонность европейских водителей. И хотя обновленная версия Model Y пока держит позиции на севере, в большинстве других стран покупатели все чаще выбирают альтернативы. Причина не только в конкуренции или характеристиках моделей, но и в том, как бренд воспринимают на уровне ценностей.

Источник: carscoops